Comeback von NSC-Legende Patrick Kienzl: „Ich werde dem Verein helfen“

Geplant war es nicht, doch wenn die Fußball-Liebe ruft, dann kann Patrick Kienzl nicht Nein sagen. Der 34-Jährige hing im Juni seine Fußballschuhe an den Nagel, beendete eine lange und erfolgreiche Karriere, die für ihn mit zwei persönlich überragenden Jahren, in denen er 15 bzw. 21 Toren erzielte, zu Ende ging. Seit 2014 kickte er durchgehend beim NSC und meinte damals bereits: „Für mich gab es nur Neusiedl oder nichts.“

Es ist nach wie vor eine Herzensangelegenheit Patrick Kienzl, SC Neusiedl am See-Legende

Und das gilt für den flinken Offensivmann jetzt auch noch. Für keinen anderen Verein hätte Kienzl wohl ein Comeback gemacht, für die Seestädter ist es anders: „Der Verein ist an mich herangetreten, weil es vier längere Ausfälle (Anmk.: Niklas Streimelweger, Sebastian Toth, Elias Tarzi und Dominik Kirschner) gibt, die nicht abzufangen sind. Man hat mich dann gefragt, ob ich bis Winter aushelfen kann.“ Nach einer kurzen Bedenkzeit „ein bis zwei Tage habe ich überlegt, ob ich es mir noch zutraue“, so Kienzl, kam dann der Entschluss: „Es ist nach wie vor eine Herzensangelegenheit und ich bin auch überzeugt, dass ich noch helfen kann.“ Schmunzelnder Nachsatz: „Es ist jetzt ein halbes Jahr am Plan. Ob es 21 Tore werden, weiß ich nicht. Das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber ich werde, so wie immer, 100 Prozent für den Verein geben.“ Kienzl wird am Donnerstag ins Training einsteigen.

Gut möglich, dass der Routinier am Freitag beim Derby in Oberwart bereits am Platz steht. Wahrscheinlich nicht in der Startelf, aber zumindest als Joker ist er jetzt schon eine Option. Beim Club selber freut man sich über die Rückkehr, wie Trainer Stefan Rapp betont: „Da braucht man gar nicht viel sagen. Er ist am Platz und außerhalb ein unglaublicher Gewinn für uns.“