Paukenschlag: Stifter verlässt Draßburg

Damit war nicht wirklich zu rechnen, aber der ASV Draßburg wird nicht mit seinem Stammgoalie Lukas Stifter in die Rückrunde starten. Nach fast fünf Jahren trennen sich die Wege des Ostliga-Klubs und seines Tormanns. „Das hat sich schon im Herbst ein wenig in diese Richtung entwickelt, wo Stifter mit der aktuellen Situation nicht ganz zufrieden war“, so ASV-Präsident Christian Illedits, der präzisiert: „Es gab dann in den letzten Wochen Diskussionen und er ist auch zum Entschluss gekommen, dass er sich verändern will.“

„Ich bin dem Verein für die letzten Jahre dankbar und habe mich sportlich super entwickeln können beim ASV.“ Lukas Stifter

In die selbe Kerbe schlägt auch der Schlussmann: „Es gab die eine oder andere Unstimmigkeit oder Diskussion zuletzt. Ich hab mich dann eben dazu entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen und werde jetzt für Bad Sauerbrunn spielen und darauf freue ich mich sehr“, so Stifter, der aber betont im Guten vom ASV in Richtung Burgenlandliga zu gehen: „Ich bin dem Verein für die letzten Jahre dankbar und habe mich sportlich super entwickeln können beim ASV.“

Auch Draßburgs Klubboss Illedits bestätigt: „Lukas hat uns in den letzten Jahren viel Freude bereitet, war mit seinen Leistungen maßgeblich an den Erfolgen wie dem Aufstieg in die Regionalliga beteiligt. Aber man lebt sich dann auch manchmal auseinander. Fakt ist, dass wir uns als Verein bei Lukas bedanken für die Zeit, die er bei uns war. Und wer weiß, was noch passiert. Man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Ich glaube, dass er bei Bad Sauerbrunn eine sehr gute Rolle spielen kann.“

Draßburg verpflichtet ein Duo von Mauerwerk

Indes hat der Verein auf den Abgang von Stifter schon reagiert und einen neuen Tormann engagiert. Von Ligakonkurrent Mauerwerk kommt Stevica Zdravković. „Da sind wir sehr froh, einen ligaerfahrenen Tormann bekommen zu haben, der uns sofort helfen kann“, so Illedits. Und auch beim dringenden Thema Innenverteidiger ist Draßburg beim FC Mauerwerk fündig geworden.

„Bei uns wird sich in Sachen Transfers in den kommenden Tagen schon noch etwas tun.“ Christian Illedits Präsident des ASV Draßburg

Marko Stevanovic wird in der Rückrunde bei der aktuellen sportlichen burgenländischen Nummer zwei spielen. „Stevanovic ist ein sehr routinierter Spieler, der bei Mauerwerk und Leobendorf ein Leistungsträger war und er ist mit Sicherheit ein Akteur, der uns hinten viel Stabilität geben kann“, meint Draßburgs Klubchef. Ob das Transferprogramm damit beendet sei? „Nein“, so die Antwort vom Illedits, der fortführt: „Bei uns wird sich definitiv noch etwas tun.“