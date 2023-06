Siegendorf-Protest wurde abgewiesen, Abstieg in die Burgenlandliga fix

Der Regionalliga Ost-Ausschuss hatte vor wenigen Wochen entschieden, dass der ASK Bruck, nicht aus der Regionalliga ausgeschlossen wird. Dagegen legte Siegendorf Protest ein. Der ASV würde bei einem Ausschluss der Niederösterreicher nicht absteigen. Der Protest der Siegendorfer wurde von der Paritätischen Kommission nun abgelehnt. Vorsitzender Konrad Renner: „Das Ergebnis ist, dass die Entscheidung des Ausschusses mehrheitlich bestätigt wurde.“ Sprich Siegendorf muss absteigen. Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr. „Es war erwartbar, dass so entschieden wird. Begründung haben wir keine bekommen.“

Nach eingehender Beratung des Vorstandes wird der ASV Siegendorf 1930 gegen den gestrigen Spruch der Paritätischen Kommission keinen weiteren Einspruch mehr erheben – Siegendorf steigt also ab. Das Prozessrisiko im Zivilrechtsweg in drei Instanzen erscheint dem Vorstand zu groß - hätte man in der letzten Instanz verloren, wäre eine Rückversetzung in die 2. Klasse nicht unwahrscheinlich gewesen.

In einer Presseaussendung des ASV heißt es: „Den dafür Verantwortlichen in den verschieden Gremien, wie Herrn Gartner (Anmk. ÖFB- und NÖFV-Präsident), Herrn Renner (Vorsitzender der Paritätischen Kommission) und Herrn Granabetter (Vorsitzender des RLO-Ausschusses) legen wir im Interesse des Fußball nahe, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten.“ Zusatz: „Die Entscheidungen im Regionalliga-Ausschuss und in der Paritätischen Kommission waren reine Willkür und haben mit Recht, Anstand, Fairplay und Fußball aber auch schon gar nichts mehr zu tun und wurden von den oben genannten 'Funktionären' massiv beeinflusst und manipuliert. Diese Herren sind eine Schande für den gesamten Fußball in Österreich und im Burgenland.“