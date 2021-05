In Neusiedl wird fleißig am neuen Gesicht des NSC gebastelt. Ein wesentlicher Baustein in der neuen Mannschaft fehlte zuletzt allerdings noch. Nach dem Abgang von Trainer Jürgen Halper war die Nummer eins des Burgenlands auf Trainersuche. Gestern, Mittwoch, ging diese Suche offiziell zu Ende. Marian Tomcak wird neuer Trainer beim SC Neusiedl am See.

Der Verein setzt somit auf einen alten Bekannten — Tomcak war von 2012 bis 2016 Goalgetter in der Seestadt, nun kehrt der 40-Jährige zurück: als Trainer und Stürmer. Tomcak wird nämlich auch (wenn Not am Mann ist und es mit der Kampfmannschaft vereinbar ist) in der 1b der Neusiedler auf Torjagd gehen. „Menschlich und fachlich ist Marian absolut top“, streut NSC-Manager Lukas Stranz seinem neuen Coach Rosen. Und obwohl es die erste richtige Station als Coach für Tomcak ist: Einmal schwang er schon das Trainerzepter beim NSC. 2014 war der Slowake interimsmäßig NSC-Betreuer, als man sich von Zeljko Ristic trennte. Damals gelang dem Team ein immens wichtiger 2:1-Sieg gegen Rapid II ein.

Goalgetter-Trio im Trainerteam

Tomcak zur Seite stehen wird Daniel Toth (die BVZ berichtete), der als Spieler und Co-Trainer nach Neusiedl zurückkehrt. Genauso wie Norbert Pammer, der aus Parndorf ins Trainerteam der Neusiedler dazustößt — viel Offensivpower also im Trainerteam der Neusiedler, wo mit Tomcak, Pammer und dem Sportliche Leiter Günter Gabriel jetzt gleich drei ehemalige Torgaranten am Werken sind.

Auch die eine oder andere Kader-Baustelle wurde verkleinert. Zwischen den Pfosten hat sich der Verein einen neuen Tormann gesichert. Bartoloměj Kuru wird in Zukunft das Neusiedler Tor hüten. Mark Grigoryan, der erst im Winter von Siegendorf zum NSC stieß und kein Spiel für die Bezirkshauptstädter bestritt, wird daher nicht in Neusiedl bleiben. Kuru war zuletzt beim Liga-Konkurrenten FC Mauerwerk und davor bei Wiener Neustadt. In der Saison 2013/14 stand er zudem beim Lokalrivalen in Parndorf im Kasten. Schon länger fixiert ist die Verpflichtung von Innenverteidiger Mario Töpel.

Der 29-Jährige kommt von Kottingbrunn in die Seestadt und freut sich auf seine neue Aufgabe: „Neusiedl ist eine Institution in der Regionalliga Ost und auch ein absoluter Traditionsverein.“ Außerdem kommt ein weiterer Kottingbrunner: Der 24-jährige Marko Zlatkovic wird das zentrale Mittelfeld in Neusiedl beleben. Künftig nicht mehr beim NSC kicken wird hingegen Franz Weber. Der Außenbahnspieler und Neusiedl gehen nach sieben Jahren getrennte Wege.