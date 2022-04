Trennung von Kovacevic: In Draßburg drückt man den Reset-Knopf

Werbung

Sie waren nicht wirklich deckungsgleich, die Ansichten von Trainer Dalibor Kovacevic und den Vereinsverantwortlichen in Draßburg, wie es sportlich in Zukunft weitergehen soll.

„Es gibt halt auch Trennungen, mit denen beide Beteiligten gut leben können. Das war jetzt der Fall.“ Dalibor Kovacevic Ex-Trainer ASV Draßburg

Das Konzept, das der Coach vorschlug, entsprach dann nicht ganz dem, was der Verein vorhat: „Dass es nicht optimal gelaufen ist, steht außer Frage“, so der scheidende Coach Dalibor Kovacevic

Er präzisiert: „Die Vorbereitung mit den vielen Corona-Ausfällen war ganz mühsam. Mit dem Sieg gegen Neusiedl/See ist es dann ein wenig aufwärts gegangen, danach waren wir in einigen Spielen auf Augenhöhe mit guten Gegnern wie Leobendorf oder Mannsdorf. Zuletzt in Bruck war es aber einfach zu wenig. Natürlich macht man sich dann parallel schon Gedanken über die kommende Saison. Ich habe dem Verein mein Konzept erklärt, wie ich mir die sportliche Zukunft vorstelle. Der Verein hat aber eine andere Vorstellung, will in Zukunft regionaler auftreten. Daher war dann auch mein Vorschlag, wenn ich eben gewisse Spieler, mit denen ich auch schon Gespräche geführt habe, nicht bekomme, dass wir gleich einen Schnitt machen.“ Der kam dann am vergangenen

Montag in einem Gespräch, wo sich beide Seiten auf eine einvernehmliche Trennung einigten – und zwar durchaus freundschaftlich, wie Kovacevic betont: „Es gibt halt auch Trennungen, mit denen beide Beteiligten gut leben können. Das war jetzt der Fall.“

In die selbe Richtung stößt ASV Draßburg-Präsident Christian Illedits: „Gewollt haben wir diese Situation nicht, aber das ist eben so im Fußball. Dalibor Kovacevic bin ich doppelt dankbar. Zum einen, weil er im Winter übernommen hat, sein Leben teilweise umgestellt hat für den ASV Draßburg. Zum anderen, weil er jetzt auch an die Zukunft des Vereins denkt und deshalb Platz macht.“

Zuerst neuer Trainer, dann soll die Mannschaft stehen

Platz gemacht wird auch für die neue Ausrichtung des Vereins: „Wir werden und wollen uns neu aufstellen“, so Illedits. Was das heißt? „Der Verein soll wieder regionaler werden. Wir wollen Potenzial aus der Region, das heißt Spieler aus der Umgebung zum Verein holen“, erklärt der Vereinsboss.

Allen voran steht jetzt die Trainersuche: „Zuerst wollen wir einen Trainer für die nächste Saison haben und dann wird der Kader zusammengestellt.“ Das hat in den nächsten Tagen und Wochen für Illedits Priorität. Fakt ist, Co-Trainer Thomas Mandl wird in der verbleibenden Saison die sportlichen Geschicke des ASV Draßburg lenken und auch noch am „Neustart“ des Regionalliga-Vereins, der ja jetzt schon beginnt, mithelfen.

Ab Sommer wird Mandl dann nicht mehr im Trainerteam der Draßburger sein, sondern eine neue Heraussforderung annehmen. Davor will er aber gemeinsam mit Tormann-Trainer Michael Baldauf noch die verbleibenden sechs Spiele „so positiv wie möglich bestreiten.“ Und zwei Ziele hat man – auch wenn es heuer keinen Absteiger und damit keinen Kampf um den Klassenerhalt gibt – beim Vorletzten der Ostliga auch: „Wir wollen auf gar keinen Fall die Saison als Schlusslicht der Ostliga beenden. Und im BFV-Cup haben wir noch die Chance auf einen Titel. Diese Chance wollen wir nutzen.“

Daneben kündigt Mandl personelle Veränderungen an: „Ich werde mir gemeinsam mit Michael Baldauf jeden Spieler genau anschauen, auch wer noch für die kommende Saison infrage kommt. Fix ist, dass es die eine oder andere Umstellung schon bei den nächsten Spielen geben wird.“