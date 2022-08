Grabowski in Rom: keine Überraschung bei der EM

Werbung

Als Lena Grabowski vergangenes Jahr bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Kazan die Bronzemedaille holte, war sie davon so überwältigt, dass sie unmittelbar nach dem Rennen einen Besen fressen wollte. Gerade hatte sie ihr erstes Edelmetall bei einer EM geholt, das sie einige Monate zuvor in Budapest als Vierte noch knapp verpasst hatte.

In den Medien war sie als erste österreichische Medaillengewinnerin auf der Kurzbahn seit einem Jahrzehnt prominent vertreten.

Als die 19-Jährige vergangenen Freitag in Rom nach dem 200-Meter-Rücken-Finale als Achte aus dem Becken stieg, war die Euphorie weit weniger groß. Dass es diesmal schwer sein würde, auf das Podest zu schwimmen, war Grabowski bereits im Vorfeld klar: „Das wusste ich, weil mir das Training gefehlt hat.“

Zwar lebte dennoch der Traum von einer Überraschung. Als sich dieser im Finale zerschlug, hielt sich die Enttäuschung bei Grabowski aber in Grenzen.

„Natürlich hätte ich mehr erreichen wollen. Aber es war immerhin mein bester Wettkampf in dieser Saison. Darauf kann ich aufbauen.“ Der achte Platz über 200-Meter-Rücken war Grabowskis bestes Resultat bei der diesjährigen EM. Über 50 und 100 Meter Rücken scheiterte sie jeweils im Vorlauf.

Die Parndorferin blickt jedenfalls auf ein herausforderndes Jahr zurück. Im Frühjahr kostete sie die Vorbereitung auf die Matura viele Ressourcen, danach konnte sie zweimal krankheitsbedingt nicht trainieren.

Nach der belastenden Zeit zuletzt ist für Grabowski jetzt ein wenig Ruhe angesagt: „Ich möchte jetzt erst einmal Pause machen und dann sehen, was in der neuen Saison auf mich zukommt.“ In den nächsten Wochen wird sich auch entscheiden, welchen Ausbildungsweg Grabowski künftig einschlagen wird.

Ein US-College kommt für sie nicht in Frage, denkbar ist aber ein innereuropäischer Sprung über den Atlantik nach England oder auch ein Verbleib in Österreich. In jedem Fall wird Grabowski aber einen Weg einschlagen, der sich mit dem Spitzensport vereinen lässt. So kann sie sich voll auf ihr große Leidenschaft konzentrieren- und die Erwartungen vor dem nächsten Großereignis wieder großzügiger auslegen.