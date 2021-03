Dragisa „Gile“ Vukadinovic war knapp 20 Jahre lang als Zeugwart des SVM und in weiterer Folge auch als Dreh- und Angelscheibe für die Arbeiten im Pappelstadion im Einsatz. Mittlerweile hat der 54-Jährige eine spannende neue Aufgabe – denn auch jetzt geht es wieder um Bundesliga-Fußball und um Grün-Weiß, aber auf einer anderen Ebene – in Wien-Hütteldorf bei Rapid. Vukadinovic schließt dabei im Westen von Wien an seine Zeugwarttätigkeit in Mattersburg an, einzig die offizielle Bezeichnung lautet anders. So ist er auf der Homepage als „Utensilienmanager“ ausgewiesen.