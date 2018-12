Wenn in Burgenlands Fußballöffentlichkeit der Name Philipp Steiner fällt, ergibt sich automatisch die prompte Assoziation mit einem Fußballer. Falsch ist das ja auch beileibe nicht. Philipp Steiner, er feierte am Donnerstag seinen 32. Geburtstag, war schließlich von 2007 bis 2014 eine Konstante beim SV Mattersburg – sowohl bei den Amateuren als auch bei den Profis – und ist aktuell (nach einem dazwischen eineinhalbjährigen FAC-Engagement) beim SC Neusiedl/See in der Ostliga unter Vertrag.

So spannend das sportliche Tätigkeitsfeld sein mag: Hochinteressant wird die Sache, wenn man einen Blick hinter die Fassade des Fußballers Philipp Steiner wirft. Der Nordburgenländer (er baut mit seiner Frau derzeit in Podersdorf ein Haus) ist als Sport- sowie Geschichtelehrer am Gymnasium Neusiedl engagiert und arbeitet als Video- und Spielanalyst für den TV-Sender Sky. An der Seite des Deutschkreutzer Sportwissenschaftlers und Videoanalysten Roland Leser ist Steiner für sämtliche analytischen Aufbereitungen von Spielsituationen bei den Bundesliga-Übertragungen von Sky Sport Austria zuständig.

Auf gut burgenländisch, von Helm zu Steiner

Das bislang fest in burgenländischer Hand stehende Analyse-Gefüge bei Sky wurde somit stilgerecht fortgeführt, denn: Vor Steiner war der Pamhagener Stephan Helm an der Seite von Leser tätig. Helm wechselte dann aber als Video- und Spielanalyst zur Austria und folgte (Ex-)Trainer Thorsten Fink schließlich in die Schweiz zu Grashoppers Zürich.

Philipp Steiner ersetzte ihn Anfang des Jahres offiziell bei Sky und trat dort in seine Fußstapfen.

Nicht die einzige Parallele zwischen den beiden Fußballexperten. Über Helm entstand der Studien-Kontakt von Steiner zu Roland Leser, bei dem er – wie Helm zuvor – auch seine Diplomarbeit (Spiel- und Wettkampfanalyse) verfasste. Und zum Drüberstreuen hat Steiner nach seinem Studienabschluss eben am Gymnasium Neusiedl/See seine Lehrtätigkeit begonnen – so wie Helm, der vor seiner Karenzierung ebenfalls in der Seestadt als Sport- und Geschichtelehrer aktiv war.

Doch abseits dieser annähernd gleichen Karrierestufen: Längst hat sich Steiner in der Analyse aus dem Schatten von Helm gelöst und sich einen Namen in der Szene erarbeiten können. Das Paket in Kombination mit dem Lehrerjob sei jedenfalls derzeit optimal. Vor allem bei der Spiel- und Videoanalyse für Sky machte er sein Hobby zum Beruf. „Das hat mich immer schon interessiert und ist eine super Aufgabe“, kommt er nach wie vor ins Schwärmen.

Hauptaufgabe des Duos Leser/Steiner ist es, mit Adleraugen Situationen und spezifische Szenen während der Partien zu erkennen, zu notieren und diese für den Moderator und die Experten aufzubereiten. „Natürlich ist die Arbeit auch sehr stark ergebnisabhängig, wenn etwa im Anschluss an die Live-Übertragung Szenen bei „Alle Spiele, alle Tore“ besprochen werden.“

Längst sei Steiner aber so erfahren, dass das Gespür für die Szenen gut mit den Ergebnis-Fakten vereinbar sei. „Rund zehn Minuten nach der Pause müssen wir die Themen vorgegeben haben. Erhalten wir grünes Licht, wird aufbereitet. Manchmal trifft man es ganz genau. Sollte dann spontan noch etwas passieren, kannst du aber die Analyse über den Jordan hauen. Dann muss ich mir eine Spielhälfte nochmal im Schnelldurchlauf ansehen. Das kann ich mittlerweile…“

Verletzungsausfall: Die Bewegung geht ab

Alles gut, könnte man sagen. Einzig die Kicker-Laufbahn litt zuletzt. Weniger aufgrund der beruflichen Tätigkeiten, sondern weil Steiner im Herbst beim SC Neusiedl/See aufgrund einer hartnäckigen Hüftverletzung passen musste und nach einer Arthroskopie noch immer nicht ganz fit ist.

Aber auch diese Schiene soll früher oder später wieder wie geschmiert laufen, hofft Philipp Steiner jedenfalls: „Ich plane, dass ich Ende der Vorbereitung ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Die Bewegung geht mir nämlich richtig ab, das ist wie ein Entzug.“