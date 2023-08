St. Georgen - Eisenstadt: 2. Klasse-Fußballfest mit Schönheitsfehlern

Derbyzeit in der 2. Klasse Nord, und wie! Mit dem UFC St. Georgen, dem Klub aus dem gleichnamigen nordöstlichen Stadtteil, und dem SC Eisenstadt, seit 2018 neu gegründet und legitimer Nachfolge-Verein des 2008 zugesperrten Traditionsklubs SCE, trafen sich erstmals zwei echte Lokalrivalen im Rahmen eines Meisterschaftsspiels. Erst spielte St. Georgen höherklassig, im Vorjahr hatten sich der SC Eisenstadt und die „Schurldorfer“, wie man die St. Georgener auch nennen darf, abgetauscht und somit ebenfalls verpasst. Der SCE war in der 1. Klasse, der UFC in der 2. Klasse. Nach dem Abstieg ist es nun in dieser Saison 23/24 soweit. Gleich in Runde eins kam es im Georgi-Stadion zum ersten Stadtderby dieser beiden Vereine.

Und das Interesse war beeindruckend groß. Nicht weniger als 1.200 Besucher wollten dem Spiel beiwohnen. UFC-Obmann Erwin Nemeth: „Es war im Vorfeld ein großer organisatorischer Aufwand, wir haben mit 800 bis 1.000 Zuschauern gerechnet. Dass es so viele waren, freut uns natürlich. Wir hatten extrem viele freiwillige Helfer, die hier ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Besucher entsprechend versorgt waren.“

Zweimal klare Sache am Platz

Auf dem Spielfeld war dann zweimal Derbytime angesagt. Denn auch beim Spiel der Reserven, das die Gäste gegen die Jung-St. Georgener klar mit 5:0 für sich entscheiden konnten, waren die Ränge schon bestens gefüllt. Bei den Kampfmannschaften war es dann die Mannschaft von Coach Hans Peter Kusolits, die sich mit 3:1 durchsetzte und den ersten Derbysieg fixierte. Verdient, wie auch die Crew des SC Eisenstadt zugab.

Entbehrliche Fangesänge und No-Go-Kleber

Und doch mischten sich dann Schönheitsfehler von außen in das Fußballfest. Zum einen, weil von Seiten des St. Georgener Fanblocks neben der Unterstützung für die eigene Mannschaft vor allem immer wieder völlig entbehrliche Schmähgesänge angestimmt wurden - nicht im Affekt und aufgrund einer etwaigen hitzig-umstrittenen Situation am Platz, sondern auch, als die Partie de facto schon entschieden war. „Wir bedauern das, so etwas wird auch nie mehr so vorkommen bei uns“, stellte Nemeth gegenüber der BVZ klar. Dass vor Ort niemand eingegriffen habe (der Obmann selbst weilte zu diesem Zeitpunkt in Deutschland), gelte es noch abzuklären und sei auch dem Umstand geschuldet, dass die meisten Trainer und Verantwortlichen selbst während des Spiels voll im Einsatz rund um das Derby waren.

Konkrete Pläne: Offizieller Fanclub und eine fanbeauftragte Person

Deshalb hat der Klubchef auch seine Schlüsse gezogen: „Wir haben im Vorfeld an fast alles gedacht, damit nichts passiert und alles bestens abläuft: Ordner, Securities, Polizei, Mitarbeiter - nur leider nicht an eines: eine Art Fanbeauftragten. So hat sich in der Situation wohl auch niemand zuständig gefühlt.“

Zwei Jugendliche, die die Gesänge anstimmten, hätten die Gruppe mitgerissen. Der Fehler: Primär haben sich die Youngsters dabei die schlechte(ste) Variante der Stadion-Gesänge rausgepickt. Obmann Nemeth will hier ansetzen: Support ja, unbedingt sogar, aber mit den nötigen Grundsätzen der Fairness. „Wir sind als Verein gewachsen, haben die entsprechenden Zuschauerzahlen und werden hier auch am Fansektor künftig aktiv sein. Es soll Schulungen geben und wir wollen einen Fanbeauftragten installieren. Noch haben wir ja keinen offiziellen Fanclub, den gab es zu Burgenlandliga-Zeiten. Auch der soll künftig entstehen. Ebenso wird es einen Leitfaden für das Benehmen geben. Wir sind hier immer noch beim Fußball, da sind viele Emotionen im Spiel, aber es muss der Rahmen einfach passen. Zudem geht es natürlich auch um die Inhalte.“

Und Nemeth nahm auch zu homophoben Anti-SCE-Aufklebern Stellung, die im Georgi-Stadion aufgetaucht sind. „Wir haben davon natürlich nichts gewusst. Ich habe im Nachhinein so einen Aufkleber gesehen - der ist primitiv gemacht und ganz offensichtlich privat hergestellt worden. Natürlich distanzieren wir uns als Verein klar davon, die Kleber wurden auch entfernt. So etwas ist selbstverständlich ein NoGo.“

SCE-Statement: „... dann darf man sich nicht wundern, wenn gewisse Dinge eskalieren.“

Seitens des SC Eisenstadt reagierten die Verantwortlichen mit einem Statement von Sportvorstand Robert Weinstabl: „Vorab, Gratulation an Trainer Hans Peter Kusolits und sein Team zum sportlichen Erfolg. Über die weiteren Zwischenfälle, welche sich abseits der Spielfeldes zugetragen haben, bin ich ehrlich gesagt nicht überrascht. Denn wenn man von Seiten des UFC St. Georgen Anhaltspunkte der Konfrontation setzt, begonnen mit einem unbegründeten Platzverbot für SCE-Funktionäre, Nachwuchsspiele über Intervention beim Verband gegen unsere Young-Reds verweigert und vor dem Derby als Gebot der Fairness nicht einmal die Mannschaftsaufstellung unserer Mannschaft durchgibt, dann darf man sich nicht wundern, wenn gewisse Dinge, welche über Jahre aufgeheizt wurden, eskalieren.

Abschließend möchte ich mich für die tolle und vor allem faire Unterstützung unserer Fans, an diesem nicht einfachen Abend, bedanken!“

Anhand des Statements ist auch naheliegend, dass die besagte Rivalität der beiden Klubs tiefergründig liegt. Erwin Nemeth klärt hier seine Sicht der Dinge auf: „Funktionäre sowie Trainer des SCE haben bereits in der Vergangenheit unsere Nachwuchsspieler extrem aktiv abgeworben. Da war es für uns nur ein logischer Schritt, dass wir hier keine Nähe suchen. Bei uns erhält außer der Goalie kein Spieler eine fixe Aufwandsentschädigung. Gleichzeitig sind unsere Jungen immer wieder angesprochen worden, dass sie dort auch Geld verdienen können. Wir haben praktisch nur Eigenbauspieler, haben unsere komplette Vereinsphilosophie so aufgebaut - da sind diese Methoden, die schon im Nachwuchs begonnen haben, pures Gift für unsere Basis. Wir haben uns das alles erarbeitet und wollen auch künftig die Früchte ernten.“

Becherwurf sorgte für Unmut auf heimischer Seite

Zurück zum Derby am Freitagabend. Den besagten Schmähgesängen stand wiederum eine heikle Situation auf Seiten der Gäste gegenüber. Nach dem 3:0 durch Oliver Mancs und dem Jubel der St. Georgener Spieler flog zweimal ein Becher auf den Platz. Getroffen wurde zum Glück niemand, die Becher (vor allem der zweite) flogen aber bedenklich nah in die Richtung der Kicker. „Der Becherwurf war extrem unnötig“, stellte auch SCE-Ordnerobmann Markus „Faxe“ Bauer, er war selbst mitten im Geschehen, klar.

Was bleibt? Die Erkenntnis, dass im Burgenland ab sofort ein weiteres Lokalderby für viel Pfeffer und Würze sorgt. Gut so, genau diese Spiele braucht der Unterhaus-Fußball. Dass für das nächste Derby aber neben allen Emotionen noch mehr auf die Fairness geachtet werden sollte, ist ebenso ein klarer Auftrag. Erwin Nemeth etwa würde sich hier eines wünschen: „Eine Rivalität, aber mit Maß und Ziel von allen Seiten - auch von uns.“

Runder Tisch mit Stadtvertretung und den Klubverantwortlichen

In diesem Zusammenhang soll es nun auch ein Zusammentreffen in Form eines Runden Tischs mit den Klubverantwortlichen sowie Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner geben. Ziel: Deeskalation der Thematik und eine möglichst konfliktfreie Koexistenz. Das alles hört sich jedenfalls nach konstruktiven Schritten in die richtige Richtung an. Und wenn das die Lehren aus dem ersten Derby sind, dürfen wir uns schon jetzt auf die zweite Begegnung der Lokalrivalen im März 2024 freuen.