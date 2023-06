SVO: Ausrufezeichen am Transfermarkt!

Nach David Gräf aus Horitschon, Goalie Martin Gander vom ASV Draßburg und einigen Vertragsverlängerungen wichtiger Eckpfeiler, konnte der SV Oberwart den nächsten Zugang vermelden - und der hat es in sich: Michael Huber wechselt vom GAK ins Südburgenland zurück und verstärkt die Defensiv-Reihe der Elf von Cheftrainer Patrick Tölly. Dabei stammt Huber gebürtig aus Unterwart, ehe er auszog, um erst beim SV Stegersbach in der damaligen BVZ Burgenlandliga und in weiterer Folge auch höherklassig für Furore zu sorgen.

Über Parndorf und den TSV Hartberg ging es für den Blondschopf dann nach St. Pölten, wo er nach dem Erste Liga-Aufstieg auch Bundesliga-Luft schnuppern durfte. Nach einigen Jahren in Niederösterreich kehrte er erst nach Hartberg zurück, um dann ab 2021 für den Grazer Traditionsverein zu kicken.

Sehr froh über die Verpflichtung war SVO-Präsident Gerhard Horn, wie er der vereinseigenen Presseabteilung mitteilte: „Wir bemühen uns schon länger um diesen Top-Mann. Jetzt sind wir froh, dass wir ihn für zwei Jahre im Informstadion bestaunen dürfen.“ Auch Huber selbst freute der Transfer: „Ich bin sehr froh, dass es jetzt mit dem Wechsel nach Oberwart geklappt hat. Ich denke, es war für auch mich persönlich der richtige Schritt, denn hier beim SVO ist in den letzten Jahren Großes entstanden.“