TEQBALL Podersdorf wird zum Teqball-Mekka

Schnelligkeit, Tricks und Akrobatik sind von den Teqball-Spielerinnen und Spielern gefordet. Am Bild: Birgit Königshofer und Alex Hamm. Foto: Eric van Ommen

D ie Teqball-Elite gastiert am kommenden Wochenende in Podersdorf am See. Zahlreiche Weltklasse-Sportler sind beim Event am Neusiedler See am Start.

Teqball ist eine Trendsportart, die aktuell boomt. Dabei werden Elemente des Fußballs und des Tischtennis kombiniert. Jegliche Fußballtechniken werden dabei genutzt, um den Ball über das Netz zu bringen. Und genau diese Sportart macht von Freitag bis Sonntag im Rahmen eines internationalen Events im Burgenland Station. Am Podobeach werden dabei Topstars der Teqball-Szene aufspielen. Darunter auch die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste im Women's Single, die Ungarin Anna Iszak und ihr Spielertrainer Arpad Sipos. Die mehrfachen Weltmeister Nikola Mitro und Bogdan Marojevic (Serbien) haben ebenso zugesagt. „Ein Meilenstein für den Sport“ „Es ist einfach großartig, dass wir das erste Teqball Event am Podobeach veranstalten können. Teqball ist eine unglaublich lässige Sportart, und ich bin überzeugt, dass die Zuschauer von der neuen Sportart begeistert sein werden “, so der Veranstalter Nicolas Pfeffer von Pfeffer Sport & Events. Gemeinsam mit Co-Organisator Toni Kiss und den laketownRiders hat er dieses Event auf die Beine gestellt – in Zusammenarbeit mit dem rot-weiß-roten Teqball Verband. Und die heimischen Sportler sind in Podersdorf Speziell im Fokus. Alexander Hamm aus Neusiedl wird mit dem Ukrainer Ivan Grom genauso starten wie das Neusiedler Gespann Georg Haider und Julian Milner – sprich zahlreiche Lokalmatadore geben sich in Podersdorf den hochklassigen Bewerb. Organisator Pfeffer bringt es auf den Punkt: „Es ist eine Meilenstein für den Teqball-Sport in Österreich und wird die Aufmerksamkeit für diese tolle Sportart weiter steigern.“