Die Bundesliga wird zur Zweiklassengesellschaft. Anders als im Vorjahr sind die Fronten vor der Ligateilung nach dem Grunddurchgang aktuell relativ klar. Um den Strich, der die Top-Sechs von der unteren Hälfte trennt, hat sich ein Loch von sechs Punkten aufgetan. Noch dazu wird es im Keller der Liga schön langsam ungemütlich kuschelig.

Mittendrin liegt der SV Mattersburg als Neunter. Trainer Franz Ponweiser: „Momentan sitzen wir fest. Ich bin da total realistisch und kein Träumer, der sagt, wir holen aus den nächsten zehn Spielen fix 20 Punkte. Das Wichtigste wird sein, weiter zu versuchen die Defensive zu stabilisieren. Wenn wir es schaffen, hinten zu Null zu spielen, können wir auch punkten.“

Die Chance ein Team von weiter oben ins Boot zu holen und selbst raufschielen zu dürfen, blieb am Samstag beim 1:3 in Hartberg ungenützt. „Im vorderen Drittel waren wir zu wenig zielstrebig, dazu kamen unnötige Ballverluste, durch die wir in Konter gelaufen sind.“ Die Null hielt wieder nicht, und einmal mehr entsprangen aus ruhenden Bällen Gegentore.

Ponweiser, der in der Defensive Zeichen setzte, statt Einsergoalie Markus Kuster diesmal Tino Casali den Vorzug gab und statt Kapitän Nedeljko Malic in der Innenverteidigung Thorsten Mahrer auflaufen ließ: „Der erste Treffer fiel nach einem Eckball, der zweite gleich in der Anschlussaktion nach einem Standard. Das ist extrem bitter.“

Der Optimismus bleibt: „Es wird sich drehen“

Und doch spricht der 44-Jährige gerade in dieser Hinsicht von Licht am Ende des Tunnels: „Ich sehe die Sache nicht so negativ. Wir trainieren die Situationen – und es wird sich drehen.“ Bereits am Samstag? Da ist mit Meister Salzburg um 17 Uhr eine Mega-Hürde zu überspringen. Auch wenn etwa Rapid zuletzt bei der späten 2:3-Niederlage oder auch Sturm Graz beim 1:1-Remis schon gezeigt haben, wie es gehen könnte. „Natürlich steckt bei diesen Klubs schon auch eine andere Qualität dahinter, aber man hat gesehen, was möglich ist.“

Für Franz Ponweiser ist das Kräftemessen mit Österreichs Serienmeister vor allem eines: „Eine Sache, bei der die Truppe Charakter zeigen kann. Es wird genug Situationen geben, in denen die Mannschaft beweisen kann, dass sie stabil ist.“ Man werde sich jedenfalls nicht komplett hinten reinstellen, sondern wolle sich mit einem guten Plan und über Zweikämpfe in die Partie reinbeißen.

Personell fehlt lediglich der noch rekonvaleszente Martin Pusic. Ob wieder Tino Casali zwischen den Pfosten steht? Das ließ Ponweiser offen. „Wir werden das in dieser Woche beobachten und dann entscheiden. Fakt ist, dass wir bei dem Gegentor-Schnitt auch im Tor ein Zeichen setzen wollten, selbst wenn Kuster für die wenigsten Gegentreffer etwas konnte.“

Übrigens: Gegner Salzburg tritt am heutigen Mittwoch im ÖFB-Cup auswärts gegen Ostligist Ebreichsdorf an. Am kommenden Dienstag folgt das Champions League-Duell bei Napoli, dazwischen steht Mattersburg am Plan. Was darauf hindeutet, dass aufgrund der Mehrfachbelastungen rotiert wird. Ob dieser Umstand angesichts des großen und starken Bullen-Kaders ein Vor- oder ein Nachteil für den SVM ist, sei einmal dahingestellt.