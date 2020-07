Für die Kicker des SV Mattersburg und deren Trainerstab ist die aktuelle Situation weiterhin angespannt. Nach dem aufgeflogenen Bilanzskandal rund um die Commerzialbank Mattersburg, dem damit einhergehenden Wegfall des wichtigsten Geldgebers und dem operativen Rückzug des verantwortlichen Bank-Chefs und Klubpräsidenten Martin Pucher ist nach wie vor unklar, in welcher Form es beim (Noch-)Bundesligisten weitergehen kann. Trotz der nun fast schon chronischen Ungewissheit über die Zukunft des Vereins müssen die Akteure am Ball bleiben, immerhin ist man ja Profi. Der Alltag heißt deshalb bis kommenden Montag einmal Heimprogramm. Seit Wochenbeginn halten sich Philipp Erhardt und Co. daheim fit. Der Start des Mannschaftstrainings soll — sofern zuvor keine Entscheidung fällt — wie geplant, eben am Montag, stattfinden. Wer dann am Platz steht, ist aktuell freilich noch offen. Goalie Markus Kuster wechselte bereits zum Karlsruher SC, auch sein Backup Tino Casali (Altach) ist weg. Die Tormannfrage ist aber aktuell auch eine, der man sich nicht wirklich widmen kann und will. Außerdem hätte man — sollte der Bundesligabetrieb für den SV Mattersburg weiterhin möglich sein — mit Bernhard Unger einen Schlussmann, der durchaus das Einserpotenzial hat. Bei seiner Bundesliga-Premiere im letzten Saisonspiel bei der Austria hat er 90 Minuten lang einen Top-Eindruck hinterlassen.

„Alles hängt von der Neuausrichtung ab“

Trainer und Sportlicher Leiter Franz Ponweiser meinte dazu: „Vieles, eigentlich alles, wird von der strategischen Neuausrichtung des Vereins abhängen.“ Zusatz: „Und das betrifft dann alle Positionen.“ Neben Casali und Kuster, die bereits neue Vereine gefunden haben, könnten weitere Spieler des SV Mattersburg in den kommenden Tagen woanders anheuern. Zumindest einmal jene, deren Verträge nach Saisonende ausgelaufen sind. Andreas Gruber ist bei einigen Vereinen, auch im Ausland, begehrt. Michael Lercher und Patrick Salomon sind ebenso vertragslos, bei Letzterem standen die Zeichen auch vor dem Banken-Crash eher auf Abschied. Lercher: „Die Lage ist alles andere als entspannt für uns, vor allem weil man als Spieler da ja nur zusehen kann, ob und was passiert.“

In jedem Fall regiert die Ungewissheit, was grün-weiße Personalprognosen betrifft. Bei Thorsten Mahrer und Patrick Bürger etwa war die Lage über ihre sportliche SVM-Zukunft zumindest mündlich klar, bevor dann der Bilanzskandal um Präsident Martin Pucher aufkam. Nun sind die Voraussetzungen ganz anders. Weshalb auch die Lage rund um den Abwehrrecken und Mattersburgs besten Bundesliga-Torschützen unklar ist – nicht die einzigen offenen Punkte der großen SVM-Personal-Baustelle.