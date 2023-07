Valentina Mädl erzielte zwei EM-Tore

Vier Punkte in der Gruppenphase - das ist der Bestwert für eine rot-weiß-rote Frauen-Nachwuchsauswahl bei einem EM-Turnier. Die Mönchhoferin Valentina Mädl feierte dabei - nach dem Goldtor zum 1:0 gegen die Niederlande - auch im dritten Gruppenspiel gegen Belgien mit dem Tor zum 3:3 ein persönliches Erfolgserlebnis. Am Ende reichte es nicht zum Aufstieg, die Bilanz kann sich aber sehen lassen. „Für mich war die EM eine super Erfahrung“, blickte die 17-Jährige mit Stolz zurück. Trotzdem überwog bei ihr die Enttäuschung. „Wir konnten uns unseren Traum leider nicht erfüllen. Der Teamspirit ist in dieser Mannschaft sehr groß. Umso trauriger ist es, dass wir ausgeschieden sind.“

Die beiden Tore werden Mädl wohl ewig in Erinnerung bleiben. Gegen die Niederlande schraubte sich die Mönchhoferin nach einem Corner in die Höhe und versenkte die Kugel per Aufsitzer im Tor. Gegen Belgien sorgte sie für die zwischenzeitliche 3:2-Führung und brachte einen satten, flachen Schuss in der Ecke unter. „Tore im Nationalteam sind etwas Besonderes. Natürlich freue ich mich, dass ich in zwei von drei Spielen getroffen habe. Aber wichtiger wäre der Aufstieg gewesen“, zeigte sich die Mönchhoferin als Teamplayerin.

Mädl: „Werden nächstes Jahr angreifen“

Die Enttäuschung war riesig nach dem Schlusspfiff am Montagabend. Auch bei Teamchef Hannes Spilka saß der Stachel tief: „Einfach nur zum Weinen.“ Die österreichischen U19-Frauen haben den Aufstieg ins Halbfinale der Europameisterschaft in Belgien verpasst. Das 3:3 gegen Gastgeber Belgien reichte nicht, nachdem deutsche Schützenhilfe im anderen Gruppenspiel ausblieb. Holland siegte in Tubize gegen Deutschland mit 3:1 und verdrängte die Österreicherinnen aus den Aufstiegsrängen.Nächster Fokus vom

Youngster: MeisterschaftWas ebenso beachtlich war: Das rot-weiß-rote Team steckte die heftige 0:6-Auftaktpleite gegen Deutschland mühelos weg. „Darauf können wir stolz sein“, sah Mädl den starken Zusammenhalt im Team als Motor für den Erfolg

Als nächstes werde sich Mädl auf die Bundesliga-Meisterschaft beim SKN St. Pölten konzentrieren. Ihre Träume mit dem rot-weiß-roten Team sind aber noch nicht abgehakt. „Nächstes Jahr werden wir wieder angreifen und hoffentlich gelingt uns dann der Aufstieg ins Halbfinale.“ Die nächste U19-EM findet übrigens in Litauen statt.