Burgenland-Derby im ÖFB-Cup

Die Spielpaarungen für die erste Runde der Saison 2023/24 im Uniqa ÖFB-Cup sind ausgelost, diese findet von 21. bis 23 Juli statt. Dabei kommt es gleich zu einem Burgenland-Duell. Der SC/ESV Parndorf bekommt es mit dem Regionalligisten ASV Draßburg zu tun. Die Parndorfer freuen sich über die Auslosung und auf Draßburg. „Bei so einem Spiel wünscht man sich entweder Rapid, oder ein attraktives Heimspiel, bei dem auch das Zuschauerinteresse passen wird. Und das zweite ist es geworden“, so Sportkoordinator Simon Knöbl. „Es ist ein perfekter Gegner, auch im Hinblick auf die Vorbereitung. Es wird ein intensiver Test, den wir natürlich bestehen wollen.“ Die Draßburger nehmen das Los gerne an: „Natürlich wäre ein Bundesligist schöner, aber wir freuen uns sehr auf das Derby“, so Elmir Hrustanbegovic, Sportlicher Leiter der Draßburger.

Der SV Oberwart bekam den SV Stripfing/Weiden zugelost. SVO-Trainer Klaus Guger beurteilt die Situation: „Das ist für uns sportlich natürlich eine extrem große Herausforderung, weil sie im Vorjahr in der Regionalliga teilweise schon mit vielen Bundesliga-Kickern spielten. So bleibt es leider sehr schwer, aber sportlich nicht wirklich unheimlich attraktiv.“

Der SC Neusiedl erwischte auch einen harten Brocken und empfängt mit dem SV Licht-Loidl Lafnitz einen Admiral 2. Liga-Verein. „Es ist nicht unbedingt ein Traumlos, sportlich aber schwierig. Im Cup haben wir in den letzten Jahren immer gut gespielt. Ziel ist es natürlich, die Überraschung zu schaffen, aber die Favoritenrollen sind klar verteilt“, so NSC-Klubmananger Lukas Stranz.

Die erste Runde:

SC/ESV Parndorf – ASV Draßburg, FC Marchfeld Donauauen – SC Bauer Bikes Weiz, AXIII Auhof Center – USV St. Anna am Aigen, Meusburger FC Wolfurt – SV Austria Salzburg, FC Pinzgau Saalfelden – BSK 1933, Union Raiffeisen Gurten – VfB Hohenems, TWL Elektra – SKN St. Pölten, SV Sparkasse Leobendorf – SV Horn, ATUS Ferlach - DSV Leoben GGMT Revolution, ASK Voitsberg – First Vienna Football-Club 1894, Deutschlandsberger SC – KSV 1919, TuS Bad Gleichenberg – GAK 1902, SV Klement Haitzendorf – FAC Wien, SV Klöcher Bau Oberwart – SV Stripfing/Weiden, ASK Klagenfurt FC Flyeralarm Admira, Kremser SC – SKU Ertl Glas Amstetten, SC Neusiedl am See – SV Licht-Loidl Lafnitz, SPG Wels – SV Guntamatic Ried, SC Sparkasse Imst – SC Schwarz Weiß Bregenz, SVG Reichenau/Innsbruck – FC Mohren Dornbirn, FCM Flyeralarm Traiskirchen – SCR Altach, Wallern/St. Marienkirchen – FC Blau-Weiß Linz, SV sedda Bad Schallerbach – WSG Tirol, SR Donaufeld - SK Rapid, SK BMD Vorwärts Steyr - SK Austria Klagenfurt, SC Röfix Röthis - LASK, SAK Posojilnica Bank – SK Puntigamer Sturm Graz, SPG Silz/Mötz – SC Austria Lustenau, SV Spittal – FK Austria Wien, SCU Ardagger/Viehdorf – FC Red Bull Salzburg, FC Kufstein - RZ Pellets Wolfsberger AC, FavAC 1910 – TSV Egger Glas Hartberg

Die 1. Runde findet von 21. bis 23 Juli 2023 statt. Das UNIQA ÖFB-Cup Finale der Saison 2023/24 wird am 1. Mai 2024 im Wörthersee Stadion in Klagenfurt ausgetragen.