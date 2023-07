ÖFB-Cup: Draßburg zog nicht das große Los

Drei Siege in Folge, im ÖFB-Cup, in der Meisterschaft und im BFV-Cup. Draßburgs Saisonstart war richtig zufriedenstellend, im Gegensatz zum Los, das man für die zweite Runde im Uniqa ÖFB-Cup bekam. Da trifft Draßburg am 26., 27. oder 28. September auf Bundesliga-Aufsteiger Blau Weiß Linz. „Natürlich eine tolle Herausforderung für unsere Jungs, die sich gegen ein Oberhaus-Team beweisen können. Aber es ist nicht das ganz große Los für uns“, so Trainer Michael Porics. Insgeheim hätte man sich beim ASV wohl Sturm, Rapid oder Austria gewünscht. Dann hätten man zwar auswandern müssen, in einem größeren Stadion gespielt, aber wohl vor mehreren tausend Zusehern. „Jetzt werden es 500 bis 1000“, schätzt Porics. Zudem ist nicht sicher, ob auch tatsächlich in Draßburg gespielt werden kann. Das hängt davon ob, ob der ÖFB die Partie als Risiko-Spiel einstuft.