Austria Triathlon heuer im Badesee der St. Martins Therme

Der niedrigste Wasserstand aller Zeiten im Neusiedler See ist nicht nur für Segler, sondern auch für Schwimmer ein Problem.

„Der Wasserstand liegt in der Bucht vor Podersdorf nur noch bei 70 Zentimetern“, erklärt Austria-Triathlon-Organisator Daniel Döller im Gespräch mit der BVZ. „Für die Durchführung eines Triathlons wäre aber ein Wasserstand von mindestens 80 Zentimetern notwendig.“

Daher hat man entschieden, heuer ins benachbarte Frauenkirchen auszuweichen und den acht Hektar großen Badesee der St. Martins Therme zu nutzen. „Der ist bis zu zehn Meter tief. Am Grund liegt Schotter, deshalb hat er auch eine schöne Farbe.“

Organisator sieht Übersiedlung positiv

Der neue Standort bringt auch mit sich, dass es dieses Jahr zwei Wechselzonen gibt. Jene in Frauenkirchen, wo aus dem Wasser aufs Rad gewechselt wird und die altbewährte in Podersdorf, wo der Wechsel auf die Laufstrecke über die Bühne gehen wird.

„Organisatorisch und auch finanziell bringt das natürlich einen Mehraufwand mit sich“, so Döller. „Starter und Zuschauer werden mit einem Shuttle nach Frauenkirchen gebracht werden müssen.“

Insgesamt überwiegen für den Organisator aber die Vorteile der neuen Streckenführung. „Wir binden damit noch stärker die gesamte Region ein. Außerdem liegt der Badesee direkt an unserer Radstrecke“, so Döller. „Die Rückmeldungen, die wir bisher zur neuen Strecke bekommen haben, waren durchwegs positiv.“

Auch auf neuer Strecke: 2.000 Teilnehmer erwartet

In etwas mehr als einem Monat startet die 35. Auflage des Austria Triathlons. Am Freitag, den 2. September beginnt das Programm mit dem Kids Aquathlon, am Samstag folgen dann die Ironman- und Aquabike-Bewerbe über die volle und die halbe Strecke.

Den Abschluss markieren am Sonntag die Olympische Distanz und die Sprint-Distanz. In den vergangenen Wochen hat es laut Döller eine regelrechte Anmeldewelle gegeben. Insgesamt werden heuer 2.000 Starter erwartet. „Das sind in etwa so viele wie im letzten Jahr, damit sind wir sehr zufrieden“, so Döller.