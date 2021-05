Unter dem künstlerischen Direktor Daniel Serafin präsentiert die Oper im Steinbruch ein internationales Leading Team angeführt von US-Regisseur Thaddeus Strassberger. Mit dem spektakulären Bühnenbild von Paul Tate dePoo hält die Weite und Vielgestaltigkeit eines märchenhaften Chinas Einzug auf der eindrucksvollsten Freilichtbühne Europas. Ein internationales Spitzenensemble, mit der gefeierten Starsopranistin Martina Serafin in der Hauptrolle, wird Puccinis Figuren in der einzigartigen Landschaft des Steinbruchs von St. Margarethen zum Leben erwecken. Die Premiere findet am 14. Juli statt.

Inhalt: Drei Rätsel stellt die geheimnisvolle Prinzessin Turandot jedem Mann, der um ihre Hand anhält.

Als ein namenloser Prinz aus dem fernen Reich der Tartaren die teuflischen Rätsel löst, stellt er der störrischen Prinzessin seinerseits eine Aufgabe: Sie soll ihm seinen Namen nennen. Turandot verhängt über ihr Volk ein Verbot zu schlafen, bis der Name des Unbekannten gefunden ist.

Für ihre Liebe zu diesem Prinzen opfert die ihm bedingungslos folgende Liù sogar ihr Leben, um seinen Namen nicht preisgeben zu müssen. Doch das Wunder der Liebe erweicht am Ende das kalte Herz der Mondprinzessin.

Uraufführung im Jahr 1926

1926, anderthalb Jahre nach Puccinis Tod uraufgeführt, bildet „Turandot“ Höhe- und Schlusspunkt im Werk des großen italienischen Opernkomponisten. Er hinterließ das Werk unvollendet, und Arturo Toscanini als Dirigent der Uraufführung an der Mailänder Scala, beauftragte Franco Alfano mit der Komposition der letzten Szene der Oper, in der die Hauptfiguren zueinander finden.

Giuseppe Finzi leitet Starensemble

Mit dem Dirigenten Giuseppe Finzi steht ein ausgewiesener Spezialist für die Klangpracht Giacomo Puccinis erstmals am Pult der Oper im Steinbruch. Unter seiner Leitung wird ein Ensemble aus internationalen Spitzensängern Puccinis Musik zum Lodern bringen.

Die Premiere von „Turandot“ findet am 14. Juli statt. Weitere Spieltermin finden am 15., 16., 23., 24., 29. und 30. Juli sowie am 1., 5., 6., 7., 12., 13., 19., 20., und 21. August statt.

Tickets gibt es im Ticketbüro pan.event, 02682/ 650 65, unter tickets@panevent.at und unter www.operimsteinbruch.at.