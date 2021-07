„Die Leute haben uns gefragt, ob wir verrückt wären“, kommentiert Carlos Garlindo, Chef des Produkt-Marketings bei Cupra, die Gründung (2018) der sportorientierten Seat-Submarke. In einer Zeit der Mobilitäts-Transformation – weg vom Verbrenner, hin zum Elektriker, weg vom Fahrzeugbesitz, hin zu Fahrzeugnutzungsystemen – mit so einem Statement zu starten, war und ist Thema leidenschaftlicher Diskussionen.

Wobei: Automobiler Sport ist keine Frage des Antriebs. Siehe den elektrischen Touren-Rennboliden Cupra e-Racer. Siehe die Teilnahme an der „Extreme E-Rennserie“, einem global ausgetragenen Hochleistungsbewerb, gefahren von Strom-SUVs, für den Cupra in Kooperation mit Abt den XE1, einen Offroad- Racer entwickelt hat. Doch auch mit Verbrennungsmotoren hält man die Racing-Fahne hoch. Die katalanische Marke mischt unter anderem im Tourenwagen-Weltcup mit, Cupra ist mit dem Leon Competición dabei.

Einer davon war Schrittmacher und Pace Car auf der Rennstrecke von Allolì, nahe Martorell bei Barcelona, Spanien, wo die VW-Konzern-Tochtermarke zu Hause ist. Er taktete den Rhythmus für die neueste Cupra-Kreation: den Formentor VZ5. Basis ist das erste eigenentwickelte Modell der Seat-Submarke, das im Vorjahr debütiert hat.

Mit einem breit aufgestellten Portfolio an Motoren. Hier haben reine Verbrenner genauso Platz und Raum wie elektrifizierte Antriebe. Das Offert reicht von 1,5- und 2,0-Liter-Ottos über 2,0-Liter-Diesel bis zu (Benziner-)Plug-in-Hybriden, durchwegs in sportlichen Leistungsklassen, teils mit optionalem oder serienmäßigem Allradantrieb. Am untersten Ende firmieren 150 PS, am obersten Ende – mit dem Kürzel VZ (das steht für „veloz“, es bedeutet „schnell“) – waren es bislang 310 PS.

Da geht jetzt noch etwas drüber, mit dem Über-Formentor, dem VZ5. Unter dessen Haube steckt ein 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbobenziner, ein legendärer Motor, der unter anderem den gerade auslaufenden RS3 Sportback der Konzern-Schwestermarke Audi befeuert. Zwar mit reduzierter Leistung, er hat 390 und nicht 400 PS, doch mit 480 Newtonmetern dasselbe Maximaldrehmoment. Kombiniert ist das Aggregat mit Allradantrieb, und es ist zusammengespannt mit einer siebenstufigen Direktschaltung. Das reicht mehr als aus, um damit eine kesse Sohle aufs Parkett zu legen, sei es auf der Rennstrecke, sei es auf der öffentlichen Kurvenstraße.

Es ist zwar der Flamenco nicht das tänzerische Symbol für Katalonien, doch der Vergleich drängt sich auf, hat man alle Systeme und Fahrmodi auf stramm gespannt. Inklusive Ausnützen des Torque- Splitting-Systems, das Antriebskraft nicht nur zwischen den Achsen, sondern auch zwischen den einzelnen Rädern verteilt.

Man könnte dann noch auf Driftmodus schalten, wenn das Terrain gerade ein gesperrtes wäre. Doch auch ohne ist das Tanzen um jegliche Art von Kurvenradius ein nicht zu knochig-hartes und eckig-zackiges Vergnügen. Natürlich flammt es, zumindest in den zivilen Versionen, dabei nicht aus den Doppelendrohren. Doch sorgt reichlich appliziertes kupferfarbenes Dekor außen und innen für flammende Kontrastakzente. Und das verleiht dem Kurven-Flamenco so richtig den passenden optischen Schliff.

Das Leistungssport-Feeling à la Cupra ist limitiert: Nur 7.000 Stück sind geplant, 300 davon für Österreich.