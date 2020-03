Burgenland sucht Personal für Pflege und Betreuung .

Das Burgenland ist von Maßnahmen wie der 14-tägigen Quarantäne für Berufspendler in Ungarn stark betroffen und sucht deshalb Personal. Landesrat Christian Illedits (SPÖ) appellierte am Freitag an die Heimbetreiber, ausländische Pflegekräfte zu bitten, in Österreich zu bleiben. Ehemalige Mitarbeiter im Gesundheitsbereich werden ersucht, temporär Heime und die mobile Krankenpflege zu unterstützen.