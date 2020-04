Mund-Nasen-Schutz in Supermärkten .

Das Land Burgenland wird die von der Bundesregierung per Erlass angeordneten Maßnahmen betreffend das Tragen von Mund-Nasen-Schutz umgehend umsetzen, um der Verbreitung des Coronavirus im Land noch stärker entgegen zu treten. Demnach gilt ab spätestens 6. April in Supermärkten, Drogerien und Drogeriemärkten die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, außerdem darf sich nur eine bestimmte Anzahl an Kunden gleichzeitig in einem Supermarkt aufhalten.