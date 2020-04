Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig: „Das Rote Kreuz freut sich über die großzügige und wertvolle Unterstützung von der Jack Ma Foundation und der Alibaba Foundation, die ein wichtiger Beitrag zur Lösung der Krise ist. Besonders die bereits gelieferten Schutzmasken und Schutzoveralls werden derzeit im Einsatz dringend gebraucht. Dieser Schutz ist wichtig, damit unsere Rettungskräfte weiter voll einsatzfähig bleiben.“

Neben den Masken, Testkits und der Schutzausrüstung für Österreich haben die Alibaba Foundation und die Jack Ma Foundation medizinische Hilfsgüter für die von der COVID-19-Krise am stärksten betroffenen Gebiete der Welt gespendet - in Europa neben Deutschland, Österreich und der Schweiz auch für Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Russland, Slowenien, Spanien, Schweden und die Ukraine sowie in eine Vielzahl afrikanischer Nationen und Länder in Asien.

Zusätzlich unterstützen die Alibaba Foundation und die Jack Ma Foundation auch mit Fachliteratur. Ein Experten-Handbuch mit gesammelten Informationen zur Prävention und Behandlung von COVID-19 ist ab sofort in verschiedenen Sprachen, darunter Deutsch, öffentlich verfügbar.