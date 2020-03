Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es derzeit im Burgenland 185 Personen, die an COVID-19 erkrankt sind (Stand 31. März 2020, 19 Uhr). Der Anstieg an Erkrankten orientiert sich an der Menge der Tests, die vom AGES Institut für Mikrobiologie und Hygiene, das zum Teil auch Proben aus Wien und Niederösterreich auswertet, abgearbeitet wurden. 18 Erkrankte sind genesen, das sind 8 mehr als gestern.

Die insgesamt 185 bestätigten Fälle je Bezirk:

Neusiedl: 44

Eisenstadt-Umgebung: 13

Eisenstadt: 11

Rust: 0

Mattersburg: 22

Oberpullendorf: 16

Oberwart: 62

Güssing: 10

Jennersdorf: 7

Laut Koordinationsstab stehen derzeit im Burgenland 787 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. 12 Erkrankte befinden sich im für die isolierte Behandlung von COVID-19-Patienten eingerichteten Bereich des Krankenhauses Oberpullendorf, davon werden 4 intensivmedizinisch betreut. Mit Stand heute gibt es 3 Todesfälle. 18 Personen sind genesen.