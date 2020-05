„ An der Thematik mögliche Freistellung von Landeslehrern 60 plus wird gearbeitet, eine Entscheidung steht an. “ Bildungslandesrätin Daniela Winkler

„ Für Kinder, die zu Hause bleiben, werden selbstverständlich seitens der Schulen Lerninhalte bereitgestellt. Was die Maturanten betrifft, ist die Vorbereitung problemlos angelaufen. Eine Maturafeier wie bisher wird bei den derzeit geltenden Vorschriften natürlich nicht möglich sein. Das betrifft natürlich auch Maturafotos – Stichwort Mindestabstand, das wird für so ein Foto schwierig werden. Ob die Maturanten zudem ein Maturafoto mit Mundschutz möchten, bleibt dahingestellt. Aber das sind Dinge, die man organisieren kann, vielleicht ändert sich die Situation ja außerdem bis zum Herbst und dann könnte man die Fotos eventuell auch nachmachen.“ Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz

„ Wenn alle Lehrer über 60 Jahre zu Hause bleiben, wird eine Aufrechterhaltung des Schulbetriebs sehr schwierig zu bewerkstelligen. Rückmeldungen zufolge dürfte die Zahl aber überschaubar sein. In den meisten Anfragen an uns geht es Lehrern der relevanten Altersgruppe eher darum, ob sie daheim bleiben müssen – also die meisten wollen schon eher in die Schule kommen. “ Jürgen Neuwirth, Leiter des Bereichs Pädagogischer Dienst

„ Probleme sehen wir einmal in uneinheitlichen Hygienevoraussetzungen. Bei den Landesschulen sind ja die Gemeinden die Erhalter und nicht jede steht etwa finanziell gleich gut da…Das andere Problem ist ein dienstrechtliches, viele Fragen wurden vom Ministerium nicht geklärt, Verordnungen zurückgenommen oder wieder adaptiert. Man hätte seit den Schulschließungen genug Zeit gehabt, den Schulstart zu organisieren. “ Manuel Sulyok, Landesvorsitzender der Pflichtschullehrergewerkschaft

„ Ich hoffe, dass alle Druck rausnehmen - es geht jetzt um das Gemeinschaftliche und das Verarbeiten dessen, was passiert ist. Wir haben ganz viele Familien, die von einem hohen Level abgestürzt sind und die jetzt viele Sorgen haben, das wirkt sich natürlich auch auf die Kinder aus. Es werden viele Fragen von den Schülern kommen - sie haben jetzt vom Leben gelernt. Das Vermitteln von Lerninhalten sollte jetzt gar nicht so im Vordergrund stehen, Lehrer sollten vor allem Partner der Kinder sein. Eine dringende Forderung von uns ist, dass es keine Konsequenzen geben soll, auch nicht für Schüler, die zu Hause gar nichts gemacht haben – man weiß ja nicht, was sich wirklich abgespielt hat oder wie etwa die technische Ausstattung zu Hause ist. “ Eltern-Sprecherin Susanne Schmid (mittlere & höhere Schulen)