BVZ-Leserfamilie spendete wieder für Licht ins Dunkel

Werbung

In Eisenstadt übergab BVZ-Geschäftsführer Markus Stefanitsch den Spendenscheck an den Verein Licht ins Dunkel. „Jeden kann es treffen und jeder kann helfen“, machte die Geschäftsführerin des Vereins Licht ins Dunkel, Eva Radinger, aufmerksam. Zehn Prozent der Spendensumme, die Dank der BVZ-Leserinnen und -Leser zusammengekommen ist, gehen an die Caritas-Soforthilfe im Burgenland. Der Rest kommt dem Licht-ins-Dunkel-Soforthilfefonds zugute, womit burgenländische Familien in Not unterstützt werden.

„Unsere Leserfamilie hat in herausfordernden Zeiten großes Herz gezeigt, dafür möchten wir uns bedanken. Für die BVZ und ihre Leserinnen und Leser ist die Aktion Licht ins Dunkel ein alljährlicher Fixpunkt“, betonte BVZ-Geschäftsführer und -Chefredakteur Markus Stefanitsch. „Der Betrag wird dort ankommen, wo er gebraucht wird“, ergänzt der Geschäftsführer der NÖN-BVZ-Mediengruppe, Michael Ausserer. Insgesamt hat die BVZ-Leserfamilie in den vergangenen Jahren 250.130,30 Euro an die Aktion Licht ins Dunkel gespendet.

Für Raiffeisenlandesbank-Generaldirektor Rudolf Könighofer ist die jährliche Kooperation eine Selbstverständlichkeit, wie er sagt: „Das gemeinsame Ziel ist ein wichtiges und richtiges.“ Der ORF Burgenland mit Landesdirektor Werner Herics, Licht-ins-Dunkel-Koordinatorin Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Moderatorin Patricia Schuller unterstrich ebenfalls die gute Zusammenarbeit: „Diese Kooperation ist ein gutes Beispiel für den Zusammenhalt im Land. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit Herz und Seele dabei und wir freuen uns, darüber berichten zu können, wie viel Gutes im Burgenland passiert.“

Michaela Sieger von der Caritas Burgenland und Elisabeth Milkovits als Bereichsleiterin für Menschen mit Behinderung, nahmen den Spendenbetrag mit großem Dank entgegen: „Ihre Hilfe kommt an! Damit können Familien und alleinstehende Menschen unterstützt werden, die sich das tägliche Leben nicht mehr leisten können. Eine Entwicklung, die in der heutigen Zeit leider noch weiter zunimmt.“