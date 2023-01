Katholikenzahlen in der Diözese Eisenstadt weiter rückläufig

Werbung

182.905 Personen sind mit Beginn des Jahres in der Diözese Eisenstadt als Katholikinnen und Katholiken gemeldet. Das sind rund 61,5 Prozent aller Burgenländer (Gesamtbevölkerung: 297.583 Personen, Stichtag: 1.10.2022).

Im Vorjahr wurden in den katholischen Kirchen im Burgenland 184.458 Gläubige registriert, was bei einer Gesamtbevölkerung von 296.040 Personen (Stichtag: 3.5.2021) einem Prozentsatz von etwa 62,3 Prozent entsprach. Der Rückgang von etwa 0,8 Prozent hat sich im Vergleich zum Jahr (1,1 Prozent) davor leicht gesenkt.

„Die Kirchenzahlen mit den Austritten aus und Wiedereintritten in die Kirche gehören zur jährlichen Kirchenstatistik und zeigen, wie verwundbar die Kirche ist. Die Zahlen schmerzen und tun weh“, kommentiert Diözesanbischof Agidius Zsifkovics.

Kircheneintritte gestiegen

Es gibt viele Gründe und Motivationen, um aus der Kirche auszutreten. Es gibt aber auch gute Gründe, um wieder einzutreten. Auch das zeigen die aktuellen Zahlen. Im Verhältnis zum Vorjahr ist die Zahl der Eintritte etwas gestiegen: Während sie 2021 bei 89 lag, wurden dieses Jahr 100 Personen neu oder wieder in die Kirche aufgenommen. 16 Widerrufe wurden für 2021 gemeldet, 2022 waren es acht Widerrufe – das sind jene Katholikinnen und Katholiken, die zunächst ihren Austritt erklärt hatten, aber innerhalb der Frist von drei Monaten wieder Abstand von diesem Schritt nahmen.

Warum die Katholikenzahlen insgesamt aber rückläufig sind, weiß selbst der Bischof nicht. Auch Soziologen würden sich darüber schon lange den Kopf zerbrechen. „Sicher, die Kirche schleppt Belastendes mit sich, macht vieles falsch und sie wird auch in Zukunft den Erwartungen mancher niemals entsprechen können. Und trotzdem ist die Kirche viel mehr als eine Ansammlung von Menschen, die nach irgendwelchen Spiritualitäten sucht“, betont Zsifkovics. Die Kirche sei viel mehr, als manche ihr zutrauen würden.

Die erste Aufgabe der Kirche sei es, so zu leben, dass Hoffnung wachse, Heil gestiftet und Versöhnung gewagt werde, in einer Welt, die voller Egoismen und Verdächtigungen ist, damit das Leid, die Gier und all das Bedrückende und Angstmachende nicht überhandnehme: „Wo Gott ist, ist Zukunft! Von dieser Zukunft muss die Kirche kraftvoll reden, sonst würden die kurzlebigen Gebrauchsrezepte von Splittergruppen, Wirklichkeitsverweigerern, Jammerern und Schlechtrednern das Sagen haben“, sagt Zsifkovics.

Wertvolle Dienste für Gesellschaft

Die Kirche leiste wertvolle Dienste für die Gesellschaft, vor allem in Bildung und Erziehung, in der Begleitung alter und kranker Menschen sowie in unterschiedlichen karitativen Bereichen, erklärt Michael Wüger, Generalvikar der Diözese Eisenstadt. „Trotz der massiven Austritte machen die steigenden Wiedereintritte etwas Hoffnung.“

Für den Wiedereintritt genügt es, zu einem Priester eigener Wahl zu gehen und dort diesen Schritt unkompliziert vorzunehmen. Der Kirchenbeitrag für die Zeit der Nichtmitgliedschaft muss nicht nachgezahlt werden.