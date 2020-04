Der Kultursommer ist aufgrund der Corona-Maßnahmen passé: Die Absage von (Groß-)Veranstaltungen bis 31. August hat, wie berichtet, auch die heimische Szene voll getroffen: Nach Kobersdorf, Mörbisch, St. Margarethen, Nova Rock und Co. jetzt auch den Theatersommer von Nord bis Süd oder das Familienfestival „Burg Forchtenstein Fantastisch“.

Herbstliche Überraschung bei Picture-On?

Aber mehrere größere Events könnten nach jetzigem Stand theoretisch noch stattfinden: das Herbstgold-Festival auf Schloss Esterházy und Musical Güssing Anfang und Mitte September sowie der letzte Block des Liszt-Festivals Mitte Oktober. Alles hängt aber davon ab, welches Szenario sich bis zum Herbst zeigt und welche Maßnahmen seitens der Regierung gesetzt werden.

Auf diese Details warten auch die Veranstalter der Musical-Premiere „A Story about Respect“ im Steinbruch St. Margarethen. Das Uhudlertheater in Moschendorf oder die „Herbst-Wort-Lieder“ in Pinkafeld wollen ebenfalls fix starten. Auf dem Festgelände in Wiesen, wo jetzt im Sommer einige Events ausfallen, wurde das Konzert der Seer bereits auf 11. September verschoben.

Nicht nur im Burgenland ist Ewald Tatar mit seinem Barracuda-Music-Team von Absagen betroffen – sowohl das Frequency-Festival in St. Pölten als auch zahlreiche große Konzerte – etwa Iron Maiden in Wiener Neustadt oder Aerosmith in der Wiener Stadthalle – sind vorerst abgesagt.

Dies gilt auch für das Picture-On-Festival in Bildein – wobei die Veranstalter noch an einer Alternative arbeiten: Da heuer das 20-jährige-Jubiläum begangen wird, könnte es im Herbst noch eine Überraschung geben; Details werden bald präsentiert.