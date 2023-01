Hausaufgaben gemacht, jetzt muss man am Platz liefern

Werbung

Der ASV Siegendorf erlebte ein sportlich „abwechslungsreiches“ Jahr 2022. Der Burgenlandliga-Meistertitel sowie der Triumph im BFV-Cup ließen den Traditionsverein zweifach jubeln und gleichzeitig blieb man hungrig nach Erfolgen. Der heroische Sieg in der ersten ÖFB-Cup-Runde gegen die Vienna deutete zumindest im Ansatz auf ein verheißungsvolles Ostliga-Jahr hin. Zur Halbzeit gab es das nicht. Die Elf von Marek Kausich liegt auf Platz 14 und damit nach dem Ausscheiden von Bruck an vorletzter Stelle. Akuter Abstiegskampf? Ja. Trübsal blasen? Nein!

Die Verantwortlichen machten sich schon lange vor der Winterpause Gedanken, wo man innerhalb des Kaders gewisse Schrauben anziehen könnte. Das Transferkarussell drehte sich dann ordentlich. Sieben Spieler sind weg, acht neue Kicker im Gegenzug mit an ASV-Bord. Und darunter sind klingende Namen – weit über die rot-goldenen Landesgrenzen hinaus. Philipp Schmiedl beispielsweise kommt mit Erfahrung aus dem österreichischen, dänischen und ungarischen Oberhaus ins Nordburgenland. Mit 25 zählt der Innenverteidiger, der aus Antau stammt, trotz seiner Erfahrung bei weitem nicht zum alten Eisen. Wie auch Dominik Wydra: Der ehemalige Rapid-Spieler, der mehr als 50 Einsätze in der heimischen Bundesliga sowie über 100 Spiele für Vereine in der 2. Deutschen Bundesliga aufweisen kann, soll nicht nur die Fäden im Mittelfeld ziehen, sondern mit seinen 28 Jahren auch in eine Führungsrolle schlüpfen.

Siegendorf hat sich zumindest auf dem Papier gut verstärkt. Die Botschaft der Rot-Weißen ist eindeutig: Kein Abstieg zurück! Ein Blick zum Schlusslicht Wiener Neustadt lässt aber Ähnliches vermuten. Dort verstärkte man sich mit Max Sax, Dominik Kirschner oder Martin Kraus ähnlich prominent. Die Transfer-Hausaufgaben wurden im Liga-Keller durchaus gut gelöst. Bleibt nur die Frage, wer die Prüfungen besser meistert, sich schnell zu einem Team zu mausern. Das zählt dann oft sogar mehr.