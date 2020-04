Landtag beschloss Covid-19-Sammelnovelle .

Der burgenländische Landtag hat am Donnerstag einstimmig eine Covid-19-Sammelnovelle beschlossen, die insgesamt 39 Gesetzesänderungen umfasst. Bei der Sitzung, die unter verstärkten Hygienemaßnahmen und in Abwesenheit von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) abgehalten wurde, stellten alle Parteien Einigkeit und Zusammenhalt in Zeiten der Krise in den Vordergrund.