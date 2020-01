Die Deutlichkeit des Wahlergebnisses spiegelte sich auch bei den Vorzugsstimmen mehr als wieder: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erhielt auf der Landesliste beinahe dreieinhalb mal so viele Vorzugsstimmen wie ÖVP-Landesparteiobmann und Spitzenkandidat Thomas Steiner (siehe Kasten links). Die meisten Stimmen davon (12.741) bekam Doskozil in seinem Heimat-Wahlkreis Oberwart.

Ex-Landeshauptmannstellvertreter Hans Tschürtz (FPÖ) gaben 7.949 Wähler eine Vorzugsstimme; 2.865 entschieden sich für Grünen-Landessprecherin Regina Petrik. Für LBL-Frontmann Manfred Kölly votierten 1.100 Stimmberechtigte und NEOS-Landessprecher Eduard Posch erreichte 566 Vorzugsstimmen.

Für die wohl spektakulärste Aufholjagd auf der Landesliste sorgte Patrik Fazekas (ÖVP): Der ursprünglich auf Platz 18 gereihte Neutaler schaffte mit etwas mehr als 1.400 Vorzugsstimmen den Sprung auf Platz zwei hinter Spitzenkandidat Thomas Steiner.

Sprung nach vorne für Dax und Brandstätter

Mit 7.722 Vorzugsstimmen im Wahlkreis Oberwart schnitt Landeschef Doskozil auch bei den Kreiswahllisten am besten ab. Die große Überraschung in diesem Wahlkreis war aber „sein“ Landesgeschäftsführer Christian Dax: Mit 3.380 Stimmen rückte dieser vom achten auf den zweiten Platz vor. Bei der SPÖ überholte außerdem im Bezirk Neusiedl am See Kilian Brandstätter die Erstgereihte, Landesrätin Daniela Winkler (siehe Kasten links).

Keine großen Überraschungen bei der ÖVP: Die Erstgereihten schnitten auch in den Bezirken bei den Vorzugsstimmen am besten ab – so auch Noch-Klubobmann Christian Sagartz im Bezirk Mattersburg mit 1.555 Vorzugsstimmen. Sagartz wechselt bekanntlich nach Brüssel, Platz zwei belegte Julia Wagentristl (1.462 Vorzugsstimmen).

