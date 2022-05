Die SPÖ bleibt am "Burgenland-Weg"

Werbung

Eine Terminkollision gibt es bereits, wenn die burgenländische SPÖ Hans Peter Doskozil als Parteichef wiederwählt: den ÖVP-Bundesparteitag in Graz. Das wird aber vielmehr als Ansporn für einen großen Auftritt gesehen. 1.500 Gäste werden in der Oberwarter Messehalle erwartet; unter den Prominenten: Ex-Kanzler Christian Kern, Ex-Vizekanzler Hannes Androsch oder die Landesparteichefs Franz Schnabl, David Egger und Georg Dornauer.

Dass Schwergewichte wie Wiens Michael Ludwig oder Kärntens Peter Kaiser fehlen, sei Terminen geschuldet – etwa im Vorfeld des Wiener Parteitages. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner steht ebenfalls noch nicht fix auf der Gästeliste.

„Da würden sich die Funktionärinnen und Funktionäre bedanken, wenn der Landeshauptmann die Genossen in Wien begrüßt und im Burgenland fehlt“

Roland Fürst

Interne Spannungen möchte man weder da noch dort herauslesen. Dass das Land bei der Maifeier am Wiener Heldenplatz nicht offiziell vertreten war, habe auch eine einfache Erklärung: „Da würden sich die Funktionärinnen und Funktionäre bedanken, wenn der Landeshauptmann die Genossen in Wien begrüßt und im Burgenland fehlt“, verweist Geschäftsführer Roland Fürst auf die Tradition der Feiern im eigenen Bundesland. 58 Veranstaltungen waren es im Burgenland, 12.000 Besucher wurden „seriös gezählt und geschätzt“. In Wien gehen die Zahlen auseinander: Die Partei sprach von fast 100.000, die Polizei von maximal 2.000 Besuchern.

Aufgefallen ist der Slogan, dass man „entschlossen den Wiener Weg gehen“ wolle. Ein Signal ins Burgenland? Auch darüber will man nicht diskutieren. Optimal wäre die Kombination urbaner Wiener Weg und regionaler burgenländische, heißt es schmunzelnd.