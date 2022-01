Burgenland-Landtag will Demokratieoffensive trotz Pandemie forcieren

Der Burgenländische Landtag will trotz coronabedingter Einschränkungen seine Demokratieoffensive fortsetzen, das kündigte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. Zuletzt wurde etwa stark an der Technik im Sitzungssaal gearbeitet, damit die Livestreams verbessert werden. Zu Ablösegerüchten um ihre Person erklärte Dunst, sie sei "nicht amtsmüde".