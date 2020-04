Seine praktische Ordination in Mörbisch sei nicht geschlossen, die Tür aber versperrt, schildert der Vize-Präsident der Ärztekammer Burgenland, Michael Schriefl, eine Konsequenz der Krise: „Rein kommt, wer sich vorher telefonisch anmeldet und das nur einzeln.“ Der Betrieb sei „deutlich geringer“ geworden, 90 Prozent der Behandlungen erfolgen telefonisch.

Natürlich gebe es Einkommensverluste, ergänzt eine burgenländische Zahnärztin, die anonym bleiben möchte, in erster Linie gehe es jetzt aber darum, für Schmerzpatienten da zu sein: „Ich arbeite mit Mundschutzmasken, Schutzbrillen und Handschuhen – so vorsichtig, wie es nur geht.“ Für mehr Sicherheit brauche es aber dringend Schutzmasken und Schutzkittel: „Wir niedergelassenen Ärzte haben ein hohes Infektionsrisiko, hier wird auf uns aber anscheinend vergessen.“

Ähnlich sieht das ein praktischer Arzt aus dem Mittelburgenland: Oft müsse man ohne Schutzkleidung zu Hausbesuchen: „In unserem Bezirk haben wir 18 Hausärzte, theoretisch reichen 18 positive Kontakte, um das System auszuschalten.“

Derzeit seien im Burgenland zwar erst wenige Ärzte infiziert und dieser Tage würden auch 2.000 Schutzmasken an burgenländische Ärzte gehen, so Schriefl, trotzdem brauche es mehr, denn „momentan herrscht nur Ruhe vor dem Sturm“. Daher unterstreiche die Ärztekammer ihre Forderung an Bund und Land nach entsprechender Schutzausrüstung.

Wichtig seien auch großzügige Testungen des Gesundheitspersonals sowie Änderungen punkto Verdachtsfällen: „In anderen Bundesländern kann bereits der Hausarzt eine Testung veranlassen.“