Sonne versüßt Apfelernte: Bis zu 17.000 Tonnen heurige Äpfel

„Kühle Nächte und warme Tage bringen Farbe, Zucker und Geschmack“, freut sich Obstbaupräsident Johann Plemenschits über das spätsommerliche Wetter, das für eine gute Qualität sorgt. Seit zwei Wochen läuft im Burgenland die Apfelernte. Insgesamt gibt es rund 400 Hektar Apfelplantagen, wo bis Allerheiligen in etwa 16.000 bis 17.000 Tonnen Äpfel geerntet werden – die meisten im Seewinkel sowie rund um Zurndorf, Klostermarienberg und Kukmirn. Im Gegensatz zu den Vorjahren habe es heuer weniger Frost gegeben.

„Die Herausforderung ist immer mehr, bei den wenigen Niederschlägen die entsprechenden Fruchtqualitäten zu erreichen, die der Handel fordert“, so Plemenschits. „Wasser wird ein bestimmendes Thema, weil man die Kultur so bei Frost schützen und ihr bei Trockenheit helfen kann.“ Auch Hagel macht den Obstbauern immer wieder zu schaffen. „Aufgrund der hohen Qualitätsstandards, die vom Handel vorgegeben sind, reicht schon ein kleiner Hagel, dass die Früchte entwertet werden“, sagt Plemenschits.

Während der Kunde im Geschäft für ein Kilo Äpfel rund zweieinhalb Euro bezahlt, erhalten die Obstbauern dafür in etwa zwischen 25 und 40 Cent. „Bei gleichbleibenden oder sinkenden Produktpreisen wird es immer schwieriger zu wirtschaften.“ Herausforderungen sind für die Obstbauern die Teuerungen bei Diesel und anderen Produktionsmitteln sowie die jährlich steigenden Personalkosten. Die seit den Sanktionen 2014 ohnehin schon schwierigere Marktsituation habe sich durch den Ukraine-Krieg noch verschärft. Dermgrößten Produzent in Europa, Polen, sei seit den Sanktionen der russische Markt nur über Händler in Serbien und Weißrussland zugänglich gewesen. „Seit Kriegsbeginn mit Verschärfung der Sanktionen ist dies gänzlich unmöglich. Nun drängt noch mehr Menge auf den westeuropäischen Markt.“