Doppelte Frauenpower im Weingut Reichardt in Donnerskirchen

„Jeder Winzer hat eine eigene Philosophie, die er von der Traube bis hin zum Wein in der Flasche durchzieht. Winzer sein ist etwas Persönliches, weil man immer seine persönliche Note miteinfließen lässt. Dies beginnt bei der Produktion und endet bei der Entscheidung welche Farbe das Etikett auf der Flasche haben soll“, beginnen Lisa und Anna Reichardt zu erzählen. Die beiden Schwestern haben sich in den letzten Jahren im Weingut etabliert und sind aus dem Familienbetrieb nicht mehr wegzudenken. Ihr großes Ziel ist, das Weingut eines Tages gänzlich zu übernehmen.

Foto: BVZ

Lisa und Anna Reichardt sammelten viel Erfahrung und schlugen unterschiedliche Wege ein, bevor sie sich letztendlich dazu entschieden haben im Weingut einzusteigen. Vor allem an dem Bereich Tourismus zeigen die beiden großes Interesse. Daher war für die Schwestern das Theresianum, welches unter anderem den Schwerpunkt Tourismus hat, die richtige Schule. Immer wieder inspiriert durch das Weingut ihrer Eltern machten beide in der Schule ebenfalls eine Ausbildung zum Jungsommelier. Die Berufswahlen und Ausbildungen im Anschluss gingen immer mit der Kombination aus Tourismus und Wein Hand in Hand. So arbeiteten Lisa und Anna Reichardt unter anderem in der Vinothek Selektion Burgenland, im Haus am Kellerplatz oder im Wineshop von Leo Hillinger. Heute bewältigt die vier-köpfige Familie, bestehend aus den Eltern Werner und Claudia, sowie aus den Geschwistern Anna und Lisa Reichhardt, gemeinsam den Betrieb. „Jeder Einzelne lebt für den Wein und jeder Einzelne hat bestimmte Aufgaben und Interessen am Weingut. Mit viel Liebe und Sorgfalt bewirtschaften wir unsere Weingärten“, so Anna Reichardt.

Familie Reichardt aus Donnerskirchen lebt für den Weinbau - das sieht und schmeckt man auch. Foto: zVg, Reichardt

Der abwechslungsreiche Beruf als Winzerin

Lisa Reichardt erklärt, warum sie Winzerinnen aus Leidenschaft sind: „Am besten gefällt uns, dass der Beruf als Winzerin sehr abwechslungsreich ist und dass es sehr viele verschiedene Arbeitsbereiche gibt. Jeder von uns kann seine Passion ausleben, egal ob man lieber im Weingarten, im Keller oder im Verkauf/Marketing arbeitet. Jeder Tag im Jahr ist anders.“ So liegt an manchen Tagen der Fokus auf der Weingartenarbeit, an anderen Tagen steht die gesamte Familie im Lagerraum, um größere Bestellungen vorzubereiten. Und dann gibt es die herrlich warmen Tage im Sommer, wo sie ihre Gäste im Langstreckhof begrüßen dürfen. Dennoch sind die Aufgabenbereiche bei den jeweiligen Familienmitgliedern klar abgesteckt. Lisa und Werner Reichardt findet man vor allem im Weingarten und im Weinkeller. Anna und Claudia Reichardt wiederum gehen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Organisation auf. „Es ist daher ganz klar, Lisa ist geübter im Traktor fahren, ich kann dafür besser Verkostungen leiten“, lacht Anna Reichardt.

„Die Arbeit im Weingut schweißt uns zusammen“

Lisa und Anna Reichardt sind es von klein auf gewohnt als Familie gemeinsamen im Weingut zu arbeiten. Da ist es auch wenig verwunderlich, dass die Reichardts mittlerweile ein eingespieltes Team sind. Anna Reichardt schwärmt: „Es ist schön als Familie, aber vor allem als Schwestern zusammen zu arbeiten. Es schweißt uns jeder einzelne Tag, jede Herausforderung und jedes gemeinsame Erlebnis immer mehr zusammen.“ Natürlich gäbe es, lau der 27-Jährigen manchmal auch gewisse Unstimmigkeiten. „Manchmal ist man sich einfach nicht einig. Das Wichtigste in so einer Situation ist, das gemeinsame Gespräch, um dann Kompromisse und Lösungen zu finden, die für alle akzeptabel sind“, erklärt die Weinkönigin von 2016.

Mit einem Glaserl aus dem Haus Reichardt kann man wenig falsch machen. Foto: zVg, Reichardt

Die beiden Schwestern haben bei ihrer Arbeit täglich ein Ziel vor Augen, das Weingut eines Tages gemeinsam zu übernehmen. Auch wenn die aktuelle Weinlinie nach der Übernahme beibehalten werden soll, so wird es laut den Jungwinzerinnen auch Veränderungen geben. Lisa Reichardt sagt dazu: „Diese Veränderungen passieren auch schon jetzt mit den Eltern gemeinsam. Generell finden wir, dass Veränderungen im Betrieb dazu gehören und sehr wichtig sind. Wir sind immer schon sehr offen für neue Ideen, Projekte und Weine und werden diese Offenheit auch beibehalten.“ Dennoch bleiben die bestehenden 20 verschiedenen Weinsorten, wie Grüner Veltliner, Blauer Zweigelt oder Gelber Muskateller weiterhin erhalten.

Da es das Weingut Reichardt bereits seit dem 16. Jahrhundert gibt, ist damit auch eine lange Geschichte und Tradition verbunden. Die Pflege dieses Brauchtums steht für die Familie an oberster Stelle. Diese Pflege zur Tradition geht mit verschiedensten Veranstaltungen einher. „Der Wein schmeckt am besten, wenn man ihn in der Gesellschaft genießen kann. Aus diesem Grund lieben wir Events rund um den Wein“, so Anna Reichardt.

Im Weingarten wird der Grundstein für den Geschmack des Weines gelegt, die Arbeit im Weinkeller baut darauf auf. Foto: zVg, Reichardt

Der Sautanz, der seit 2011 veranstaltet wird, lässt Traditionen und Brauchtümer immer wieder hochleben und ist für viele Menschen in und außerhalb von Donnerskirchen ein Fixtermin.So wird mehrmals im Jahr die mittlerweile sehr beliebte WeinCsárda veranstaltet, wo man nicht nur verschiedenste Weine und Weincocktails des Weingutes verkosten kann, sondern auch regionale Tapas. Eigentlich wollte die Familie schon immer einen Buschenschank eröffnen.

Mit der WeinCsárda wurde nun ein guter Kompromiss gefunden. Der Sautanz, der seit 2011 veranstaltet wird, lässt Traditionen und Brauchtümer immer wieder hochleben. Mit der Original Sautanzmusi und Spezialitäten vom Schwein ist diese Veranstaltung ein Fixpunkt für viele Donnerskirchner. Neben vielen weiteren Veranstaltungen wünschen sich die Reichardt Schwestern folgendes: „Wir möchten in Zukunft weiterhin als Familie so gut zusammenarbeiten und gemeinsam unsere Ziele umsetzen. Aber natürlich geht dabei nix ohne einem guten Glaserl Wein.“

Auch kulinarisch lohnt sich ein Besuch bei den Events der Reichardt-Schwestern. Foto: zVg, Reichardt

