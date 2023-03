Eisenstadt: Täter wollten CBD-Automat aufbrechen

Werbung

Am Montag, 20. März 2023, machten sich unbekannte Täter an einem CBD-Automaten in Eisenstadt zu schaffen.

Der Automat dient dem Verkauf legaler Cannabidiol (CBD) Produkte. CBD ist ein Bestandteil der Hanfpflanze.

Den Tätern gelang es, das Vorhängeschloss des CBD-Automaten in Eisenstadt mit Hilfe eines Werkzeuges aufzubrechen. Dennoch blieb der Automat weiterhin fest verschlossen - die Täter konnten sich keinen Zugriff zum Inhalt verschaffen und zogen wieder ab.

Automatenknacker auch in Klingenbach und Siegendorf tätig

Vier Tage zuvor hatten unbekannte Täter in Klingenbach ebenfalls versucht, einen CBD-Automaten aufzubrechen. Auch hier blieben die Einbruchsversuche erfolglos.

In Siegendorf wurden Einbruchsspuren an einem Speise- und Getränkeautomaten festgestellt. Der Automat widerstand auch in diesem Fall jeglichen illegalen Öffnungsversuchen.

Auch wenn nichts gestohlen wurde, ist der Sachschaden erheblich.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Automaten und nahm Ermittlungen auf.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.