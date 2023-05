Platz 3 für Kickerinnen der Volksschule Siegendorf

Vollbild

FB

Elisa Jankovits im Einsatz. Freude über den dritten Platz. Toller Erfolg. Gabriele Pinter, Peruin Hassan, Lisa Wurm, Hamrin Hassan, Madeleine Novak, Elisa Jankovits (stehend v.l.) sowie Anna Schelakovsky, Elsa Zeiringer, Sydney Schmiedl, Pia Erdt und Alma Kallinger (hockend v.l.).

1 /3