Schlagerstars "Starnacht am Neusiedler See" feierte Premiere in Mörbisch

Foto: APA/THERESA PUCHEGGER

D ie "Starnacht am Neusiedler See" ist am Freitagabend zum ersten Mal in Mörbisch über die Bühne gegangen. Schlagerstars wie Maite Kelly, Beatrice Egli und Die Seer borgten sich die Seebühne samt Kulisse von der diesjährigen Musicalproduktion der Seefestspiele, "Der König und Ich", und spielten am Königshof von Siam ihre Hits.