Blecha drehte Musikvideo für Weihnachts-Hit

Freundinnen und Freunde von Weihnachts-Hits können sich auf neues Material freuen: Der St. Georgener Filmproduzent Norbert Blecha beendete am vergangenen Wochenende den Dreh zum Musikvideo von „Praise Be It’s Christmas“.

Hollywood-Produzent Norbert Blecha drehte in den Schweizer Alpen. Foto: terrafilm

Hinter dem Lied von „Trickster & Royal Philharmonic Orchestra“ steht kein geringerer als Guy Chambers, der als Mastermind hinter britischen Pop-Star Robbie Williams gilt. Chambers sorgte bereits vor der Veröffentlichung für Aufsehen: Ein alternativer Text für das Lied lautet „Thank Fuck It‘s Christmas“. Dieser britische Humor muss hier wohl nicht übersetzt werden.

Der Videodreh war kein einfaches Unterfangen, verriet Blecha, die Briten waren die alpinen Temperaturen am Drehort – ein Schweizer Gletscher – nicht gewohnt. Blecha will für ein weiteres Video wieder in die Alpen zurückkehren, diesmal an einen berühmten östererischen Skiort. Tipp: Es ist nicht Obertauern, da drehten schon die Beatles ihr Video zum Hit „Help!“.

