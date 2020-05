Der erste Unfall ereignete sich am Vormittag in Trausdorf an der Wulka. Bei einem Abbiegevorgang eines 28-jährigen LKW-Lenkers kam es zum Zusammenstoß mit einer 52-jährigen Radfahrerin. Diese wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Am frühen Nachmittag kam es im Ortsgebiet von Eisenstadt, Ortsteil Kleinhöflein, zu einem Unfall bei dem ein 63-jähriger Motorradfahrer mit einem PKW einer 26-järigen Frau kollidierte. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Bei diesem Ereignis musste auch die Feuerwehr Kleinhöflein ausrücken um eine Treibstoffspur mittels Bindemittel zu beseitigen.