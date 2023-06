Neue Direktorin für Volksschule Trausdorf

Während dieser Tage die „alte“ Direktorin verabschiedet wird, ist „der Neuen“ bereits die Vorfreude auf den Job anzumerken: „Ich freue mich, dass mich die Bildungsdirektion mit der Stelle betraut hat. Wenn man seit 20 Jahren im Beruf steht, ist so eine neue Herausforderung wirklich fein.“

Bettina Skarits-Szücs. Foto: Foto: VS Steinbrunn; Bearbeitung: neroAI

Die 44-jährige gebürtige Steinbrunnerin wohnt in Wulkaprodersdorf, wo sie zuletzt auch jahrelang als Volksschullehrerin tätig war. Begonnen hatte ihr beruflicher Werdegang allerdings in Wien und zwar in einer ägyptischen Privatschule: „Das war schon eine gewisse kulturelle Herausforderung.“ Es folgte eine weitere Privatschule in der Bundeshauptstadt, „wo ich dann gesehen habe, wie Schule sein kann.“ Weitere Stationen der zweifachen Mutter waren die Volksschule Siegendorf und eben Wulkaprodersdorf - mit einem zweijährigen „Intermezzo“ in Steinbrunn.

„Folge meinem Herzen“

Die Kündigung ihrer Vorgängerin Elisabeth Morri hatte im Ort für einiges an Gesprächsstoff gesorgt. Ihrem Schritt sei keineswegs ein konkreter Anlass vorangegangen: „Da war nichts, wo ich gesagt hätte: ,Jetzt reicht's! Aber ich habe mich auf einmal im September nicht mehr hier gesehen. Das ist mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich habe auch Rücksprache mit meinem Mann gehalten. Letztendlich habe ich dann beschlossen, meinem Herzen zu folgen und mein Leben so zu gestalten, wie ich es für richtig halte. Auch wenn es nicht alle verstehen mögen, für mich ist es die absolut richtige Entscheidung!“

Elisabeth Morri schließt für sich das Kapitel Volksschule. Foto: BVZGollubics

Pläne für die Zukunft gibt es zuhauf: Weiterhin will die Osliperin auf den Bereich Energetik - in ihrem Heimatort hat sie ja bereits eine eigene Kinesiologie-Praxis, die BVZ hat berichtet - und auf ihren Online-Shop setzen. Außerdem absolviert sie derzeit eine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin und auch mit einer PR-Agentur steht sie in den Startlöchern: „Ich möchte vor allem Kleinunternehmen bei ihrem Auftritt im Netz, bei Social Media unterstützen, es gibt auch schon einige Anfragen. 30 Jahre lang auf demselben Sessel zu sitzen, ist einfach nichts für mich. Es gibt so viel zu entdecken, ich liebe es, Neues zu lernen!“

Morri hatte die Schulleitung im September 2020 nach der Pensionierung von Manfred Vlasits übernommen - es sei eine „tolle, wenn auch sehr fordernde Erfahrung“ gewesen.