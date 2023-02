Groß & Klein feierte Faschingsausklang

Vollbild

FB

Die Feuerwehr sorgte beim Zagersdorfer Kindermaskenball fürs leibliche Wohl. Andreas Fritz, Peter Klikovits, Georg Pisarevic, Kommandant Hansi Schaffer, Andrea Schaffer, Thomas Dorn, Vize-Kommandant Georg Klikovits und Ortschef Ivan Grujic. Aufgeregtes „Gewurrel“ herrschte im Pfarrzentrum Zagersdorf. Allerliebst. Paulina und Hannah. Ivan Grujic mit der Tochter von Doskozil-Büroleiter Herbert Oschep, Emilia. Sportliche Note bei der SPÖ-Party in „Wulka“. Thomas Mandl, Willi Kain und Michael Fenk. Captain America, Orts-Vize René Pint mit Gattin Sonja (2.v.r.), Tim und Christian Wild, Thomas Pleva und Anita Pejchar. Sie haben die Haare schön...Jürgen Hoffmann, Nicole Nabinger, Sabine Hoffmann, René Nabinger. Die ÖVP-Gemeinderäte rund um „Bruce Springsteen“, Bürgermeister Fritz Zarits. Hans Christian Harnisch, Sonja Koch, Sandra Kain, Katja Harnisch, Wolfgang Giefing und Florian Jira. Fesche Ladies am ÖVP-Gschnas in „Wulka“. Sandra Kain und Silvia Promitzer.

1 /11