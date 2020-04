„Es zeigt sich bereits ein erster Silberstreif am Horizont. Die Familien setzen sich wieder langsam mit dem Thema Urlaub und Freizeitgestaltung für die Zeit nach Corona auseinander“, sagt Ursula Weixlbaumer-Norz, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens für Familienmarketing „kids & fun consulting“.

Die von den Ministern verlautbarte langsame „Wiederbelebung“ des österreichischen Tourismus ab 15. Mai werden die Familien somit mit ebenso großer Freude aufnehmen, wie die Hotellerie und Beherbergung … Auf die Familien kann sich der Österreich Tourismus jedenfalls verlassen!

Derzeit finden die häufigsten Freizeitaktivitäten der österreichischen Familien freilich noch in den eigenen vier Wänden bzw. im unmittelbaren Umkreis der Wohnung statt: Kochen und Spazierengehen rangieren mit 81 und 74 Prozent an oberster Stelle, gefolgt von Gesellschaftsspielen (68 Prozent), Lesen (59 Prozent) und Fernsehen (64 Prozent). Auch Heimwerken und Gärtnern sind mit 65 Prozent beliebt.

Durchaus werden aber auch schon Pläne für die Zeit nach Corona geschmiedet. „Die Familien freuen sich besonders auf Ausflüge (73 Prozent), Urlaube (59 Prozent) und Familientreffen (89 Prozent). Der Urlaub soll in Österreich stattfinden, am liebsten in den Bergen oder an einem See. Fast 67 Prozent der befragten Familien informieren sich bereits aktiv über einen möglichen nächsten Urlaub“, so Ursula Weixlbaumer-Norz. „Bei der Recherche spielen natürlich vor allem die sozialen Medien und Bewertungen auf den einschlägigen Reise-Portalen wie TripAdvisor eine große Rolle“, ergänzt Kjero-Geschäftsführer Stefan Ramershoven. Eine Mutter hat es sehr schön formuliert mit „einfach im Netz stöbern nach was Schönem“- hier lässt man sich inspirieren und plant die Zukunft.

Gleich hohes Urlaubsbudget wie „davor“

Die gute Nachricht für Hoteliers und Tourismusbetriebe: 69 Prozent der Befragten wollen für ihren ersten Urlaub „danach“ annähernd gleich viel ausgeben wie vor der Krise. Dabei lautet die Devise ganz klar: „Ich will mehr für mein Geld!“ Viele Familien suchen deshalb nach einem besonders guten Preis/Leistungs-Verhältnis und günstigen Angeboten. Besonders Familienaktivitäten (75 Prozent) und Spaß für die Kinder (70 Prozent) in der Natur (68 Prozent) werden jetzt nachgefragt! Ebenfalls ein großer Vorteil für den österreichischen Tourismus. Exotische Destinationen tauchen kaum in dieser Suche auf. „Die Österreicherinnen und Österreicher bleiben ihren heimischen Ausflugs- und Urlaubszielen treu und wollen ihren nächsten Urlaub zu 67 Prozent gerne im eigenen Land verbringen. „Das ist ein Hoffungsschimmer für die heimische Tourismusbranche, die durch die Corona-Krise besonders hart getroffen wurde“, so Familienmarketingexpertin Weixlbaumer-Norz.

Sparen für Kindereinkäufe

Ähnliches gilt für das Einkaufsverhalten: Fast 80 Prozent der Familien sparen im Moment und geben nicht ihr gesamtes verfügbares Geld für Online-Einkäufe aus. "Ich finde es besonders zuversichtlich zu sehen, dass sich der Großteil der Konsumenten aufgrund der aktuellen Situation finanziell nicht besonders stark entmutigen oder gar beeinflussen lässt“, meint Ramershoven. Fast 64 Prozent der Familien geben an, nach der Krise genauso viel Geld beim Shopping ausgeben zu wollen wie vorher, nur etwa 36 Prozent planen sich einzuschränken. Hier freut man sich schon besonders, Einkäufe für die Kinder tätigen zu können. Danach kommt die Schnäppchenjagd nach Kleidung und Schuhen sowie Produkten fürs Wohnen.

Die Umfrage wurde im Zeitraum 31. 3. 20 bis 5. 4. 20 von „kids & fun consulting“ und der „Kjero GmbH“ durchgeführt.