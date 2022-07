Neues Einsatzfahrzeug der FF Stinatz gesegnet

Werbung

Bereits ab 8:30 Uhr trafen die Wehren beim Feuerwehrhaus in Stinatz ein und wurden vom MV Stinatz musikalisch und vom Ehrenzug der Freiwilligen Feuerwehr Stinatz von seiten der Feuerwehr begrüßt.

Unter den Fest- und Ehrengästen befanden sich der Hausherr, Bürgermeister Andreas Grandits, sein Vizebürgermeister Kreitzer, Landtagspräsidentin Verena Dunst, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Wolfgang Sodl, EU-Abgeordneter Christian Sargatz, die Vertretung für die Bezirkhauptfrau Wild, Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Jandrasits, in Vertretung für den Abschnittskommandanten des Abschnittes I, Klaus Sabara, Peter Kern, der das Kommando über den Festzug inne hatte, Ehrenabschnittskommandant Franz Sztubits sowie "Altpfarrer" Ignaz Ivancsics, der die Festmesse hielt und die Segnung des Fahrzeuges vornahm.

Der Festzug inklusive neuem Fahrzeug setzte sich gegen 9:30 Uhr vom Feuerwehrhaus in Richtung Waldfestplatz in Bewegung.

Kommandant Stipsits sagte in seinen Dankesworten, dass das Fahrzeug zwar noch nicht "ganz komplett" ist, dies aber in der nächsten Zeit komplettiert wird. Die Festredner dankten den Kameradinnen und Kameraden der FF Stinatz für deren Engagement und Zusammenhalt. Gelobt wurde auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde im Bereich der Beschaffung von Ausrüstung und Fahrzeugen sowie dem Feuerwehrhausbau in den letzten zehn Jahren.

Ein besonderer Dank gilt und galt es aber seitens der FF Stinatz den zehn Patinnen und Paten zu sagen, die die ehrenvolle Aufgabe übernommen haben, die Patenschaft für das neue Einsatzfahrzeug zu übernehmen.

Weiters bedankte sich Kommdandant Stipsits bei der Ortsbevölkerung, die im Rahmen der Bausteinaktion für die Beschaffung mehr als 400 Bausteine der verschiedenen Kategorien (Bronze, Silber, Gold) gekauft und somit einen wertvollen finanziellen Beitrag zum Ankauf geleistet hat.

Nach dem Ende des Festaktes lud die FF Stinatz zum Bleiben am Waldfestplatz, um beim Frühschoppen den Klängen des MV Stinatz zu lauschen bzw die kulinarischen Köstlichkeiten der Küche zu genießen.

