Pfarrer Karl Strobl erhält Auszeichnung zum Ehrenbürger

Die Gemeinde Gerersdorf-Sulz bedankte sich bei Karl Strobl für seine langjährige Tätigkeit als Pfarrer und Seelsorger sowie Religionslehrer in der Volksschule Gerersdorf. Dieser wurde nun zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt. Als Dank und Anerkennung wurde Herrn Strobl eine Ehrenurkunde überreicht. Der gebürtige Ollersdorfer war aber auch in vielen anderen Gemeinden tätig. Er setzte sich unter anderem auch für die Sanierung der Kirchen in Eisenhüttl, Neusiedl bei Güssing und Limbach sowie des Pfarrhofs in Kukmirn ein. Im Jahr 2019 feierte Karl Strobl das goldene Priesterjubiläum. Bevor er vor zwei Jahren in seinen wohlverdienten Ruhestand getreten ist, leitete Karl Strobl 28 Jahre lang die katholische Pfarre in Kukmirn.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.