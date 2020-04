Die Stadtgemeinde Güssing hat 1.000 Stück hochwertige Gesichtsmasken über die Volkshilfe Burgenland bei der Firma Gloriette in Stegersbach produzieren lassen. Die Gesichtsmasken sollen jenen Bürgern zugutekommen, die nicht bereits selbst über Mund-Nasen-Schutzmasken verfügen. Die Masken können bei Bedarf von 9 bis 11 Uhr im Gemeindeamt kontaktlos abgeholt werden – Bitte vorher einen Termin vereinbaren.

Bereits in der Vorwoche wurden die Gesichtsmasken auch durch die Ortsvorsteher und Gemeindemitarbeiter kontaktlos zugestellt. Die Masken müssen vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Nutzung unbedingt bei 60 Grad gewaschen oder ausgekocht werden. „Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den Masken weder um ein Medizinprodukt noch eine persönliche Schutzausrüstung handelt. Die Masken sind kein Atemschutz und schützen daher NICHT vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus“, so Knor, der auch eine Bitte an die Gemeindebürger richtet: „Bitte nutzen Sie dieses Service nicht aus, sondern nehmen Sie es nur in Anspruch, wenn Sie wirklich darauf angewiesen sind. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.“