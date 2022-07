Ein erster Warnschuss

Der Pflichtspiel-Start ging für den SV Oberwart in die Hose, denn beim 1. Klasse-Aufsteiger von der Gemeinde Tobaj war schon in der ersten BFV-Cup-Runde Endstation. Noch prekärer der offensive Auftritt, der trotz Überlegenheit nach der Pause kaum Torchancen mit sich brachte. Erst aus dem Nichts gelang Thomas Herrklotz spät das 1:1 – im Elferschießen schied die Elf von Florian Hotwagner dann trotzdem aus.

So bleibt „nur“ noch der Liga-Betrieb und dort hat man in der Burgenlandliga nach Platz drei im Vorjahr ein klares Ziel: Meister werden! Offensiv geht man dieses Unterfangen in der Saison 2022/23 an und erhielt früh den ersten Dämpfer. Die Tobajer machten es vor, was den SVO in 80 Prozent aller Liga-Spiele erwarten wird: Defensiv eingestellte Gegner, die auf Fehler lauern. Das ist kein Neuland für den Traditionsklub, aber es braucht eine angepasste Feinjustierung. Schnell, denn viele Umfaller darf sich ein angehender Meister nicht erlauben.