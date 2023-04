Musikverein Eberau Einladung zum Frühlingskonzert

Lesezeit: 2 Min AK Anna Kunczer

Am 22. Juli laden die Mitglieder des Musikvereins Eberau zum Frühlingskonzert. Foto: Musikverein Eberau

D ie Mitglieder des Musikvereins Eberau laden zum musikalischen Konzert an den Frühling am 22. April (19.30 Uhr) in den Festsaal des Josefinums ein.