Stinatz Feuerwehr als Retter für Mensch und Tier

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Rehkitz gerettet. Foto: Josef Lang

E in kleines Kitz hat sich in Stinatz in einem Garten verfangen. Gemeindearbeiter und Feuerwehrmann Franz Kirisits und Bürgermeister Andreas Grandits haben das Tier geborgen. Mittlerweile hat es auch den Weg zur Mama gefunden.