Neue Mehrzweckhalle nimmt Form an

Vollbild

FB

Der Haupteingang zum Gebäude befindet sich an der Hauptstraße und soll über den Vorplatz und über eine Außenstiege führen. Der Nebeneingang kann auch als Haupteingang bei kleineren Veranstaltungen genützt werden. Ebenfall soll dieser Zugang für Anlieferungen dienen. Durch die Rampe wäre er auch barrierefrei nützbar. Fast 40 Jahre ist die Mehrzweckhalle Stinatz bereits. In den letzten Jahren hat man immer wieder Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Jetzt will man auch bauliche Änderungen vornehmen.

1 /3